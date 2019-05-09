Салют на День Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция
Петербург продолжает отмечать 74-ю годовщину Победы. Военный парад, Бессмертный полк, концерты, на которых всем городом пели песни военных лет - таким было это 9 мая в Северной столице. Завершится праздник совсем скоро. Ровно в 22.00 у стен Петропавловской крепости начнется салют в честь 9 мая 2019 года.
Зрители уже собираются на набережных и мостах, откуда будут наблюдать за фейерверком под громогласное "Ура". Корреспонденты "Комсомолки" также присутствуют в центре города, чтобы в режиме реального времени рассказывать о ярком завершении Дня Победы.
Следите за нашей трансляцией салюта 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге. И еще раз всех с праздником!
Видео салюта на День Победы в Петербурге 9 мая 2019 года.Олег ЗОЛОТО
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Прямая трансляция с салюта 9 мая 2019 года в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU