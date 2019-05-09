2019-05-09T23:13:14+03:00
Общество

Салют на День Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Завершается День Победы праздничным фейерверком: смотрите прямую трансляцию салюта 9 мая 2019 года из Санкт-Петербурга
Олег ЗОЛОТОСтепан СТЕПАНОВ
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Салют 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.Салют 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург продолжает отмечать 74-ю годовщину Победы. Военный парад, Бессмертный полк, концерты, на которых всем городом пели песни военных лет - таким было это 9 мая в Северной столице. Завершится праздник совсем скоро. Ровно в 22.00 у стен Петропавловской крепости начнется салют в честь 9 мая 2019 года.

Зрители уже собираются на набережных и мостах, откуда будут наблюдать за фейерверком под громогласное "Ура". Корреспонденты "Комсомолки" также присутствуют в центре города, чтобы в режиме реального времени рассказывать о ярком завершении Дня Победы.

Следите за нашей трансляцией салюта 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге. И еще раз всех с праздником!

Видео салюта на День Победы в Петербурге 9 мая 2019 года.Олег ЗОЛОТО

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Прямая трансляция с салюта 9 мая 2019 года в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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