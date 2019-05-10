В Колпино пьяный хозяин выкинул собаку с четвертого этажа

Ужасную историю рассказали зооволонтеры из Колпино. 9 мая пьяный мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже свою собаку. Свидетелями такого вопиющего поступка стали местные жители. На помощь бедному животному поспешили волонтеры.

– На место происшествия была вызвана полиция, написаны заявления со слов очевидцев. Неадекватному владельцу тоже потребовалась медицинская помощь. Данный гражданин был задержан, – рассказали волонтеры в группе организации помощи животным «Подари дом» в соцсети.

Жестоко выброшенной из окна собаке предстоит лечение. Фото: vk.com/kolpino_cats_and_dogs

Ютта – так зовут собаку – теперь в безопасности. Неравнодушные жители Колпино отвезли ее в ветеринарную клинику. За ее состоянием следят врачи. И делают все возможное, чтобы животное оправилось после падения с большой высоты. Судя по всему, над собакой издевались дома и ранее.

– Ютта стабильна. Надо компьютерную томографию делать. Пока диагностированы переломы. И от удара – отрыв сердца от грудины (не знаю, как по-научному), – рассказала волонтер Анна Баюрчикова.

Сейчас за Юттой ухаживают ветеринары и волонтеры. Фото: vk.com/kolpino_cats_and_dogs

– Бедная собака, издевался и еще выбросил потом. Как же ей больно! Держись! – переживают неравнодушные горожане в соцсети.

Судьба четвероногого друга в надежных руках зооволонтеров. А чтобы помочь животному, они открыли сбор средств на его лечение.

Как оказалось, у жестоких хозяев есть и еще одна собака – породы хаски. Чтобы с ней не случилось подобного, на передержку ее взяли соседи.

У Ютты переломы и травмы после падения. Фото: vk.com/kolpino_cats_and_dogs

Ютте волонтеры уже начали подыскивать новых хозяев, ведь после поправки ей обязательно нужно будет отправиться в добрые руки. Зоозащитники надеются на помощь правоохранительных органов и верят, что возвращаться к хозяину-живодеру искалеченной собаке не придется.