Обзор матча Чехия – Швеция 10 мая 2019 года чемпионата мира по хоккею: счет, голы, статистика игроков

Стартовый день чемпионата мира по хоккею 2019 в группе В начался с матча фаворитов. После того, как Россия разобралась с Норвегией, на лед братиславской «Онджей Непалы Арены» вышли шведы и чехи. Вывеска на все времена и для всех народов!!! Без сомнения, обе команды будут в числе претендентов на медали.

У шведов 15 чемпионов мира в составе, а перед игрой состав усилил и еще один топовый защитник НХЛ – Джон Клинберг из «Далласа». Плюс нападающий «Коламбуса» Веннберг.

У чехов тоже хорошие новости из Северной Америки. Вылетевшее из плей-офф «Колорадо» подарит команде вратаря Францоуза и нападающего Факсу.

Впрочем, как с самого начала показал этот матч, славяне очень сильны и в нынешнем составе. Особенно, если их не воспринимать серьезно.

Стартовый день чемпионата мира по хоккею 2019 в группе В начался с матча фаворитов.Фото: REUTERS

Началась встреча с быстрого гола форварда «Вашингтона» Якуба Враны. Забить ему удалось уже через 115 секунд после старта первого периода.

Такой сюрприз вывел из равновесия действующих чемпионов мира, и прийти в себя им так и не удалось – до сирены на перерыв. Их счастье, что в воротах на этом чемпионате у шведов занимает сам Король Хенрик – легендарный голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Именно он спас своих товарищей от крупных неприятностей в первом отрезке игры.

В перерыве брутальный наставник «Тре Крунур» Рикард Гренберг, казалось, нашел нужные слова, чтобы привести в чувства своих подопечных. Всего три минуты в начале второго периода хватило скандинавам, чтобы переломить ход борьбы. Сперва отличился Патрик Хорнквист, затем Оскар Линдблом.

Но, добившись преимущества в счете, хоккеисты «Тре Крунур» почему-то решили, что их противник на этом и прекратил сопротивление. Но добиться победы «чистыми руками», на классе не удалось. В концовке двадцатиминутки Доминик Кубалик восстановил равновесие, воспользовавшись ошибкой обороны противника – 2:2.

У шведов 15 чемпионов мира в составе.Фото: REUTERS

Ну, а решающий удар чехи нанесли уже на старте третьего периода, когда Михал Фролик завершил многоуровневую атаку.

После этого шведы окончательно завязли в обороне противника, а чешская команда до финальной сирены сумела еще дважды поймать «Тре Крунур» на контратаках – 5:2!!! Есть первая сенсация в группе В на этом турнире!!!

Действующие чемпионы мира начинают гонку за третьим золотом с холодного душа! Способен ли он привести их в чувства, увидим уже скоро! А российская сборная уже предстоит готовиться к сложной схватке с чехами – их матч состоится в понедельник, 13-го мая!

Решающий удар чехи нанесли уже на старте третьего периода.Фото: REUTERS

Статистика матча Чехия – Швеция 10 мая 2019 года

Хоккей. Чемпионат мира 2019. Групповой этап. Чехия – Швеция – 5:2 (1:0; 1:2, 3:0)

1-й период:

Голы: Врана, 01:55 (1:0)

Удаления:

Хагг, 9:32 – 2 минуты (Швеция)

2-й период

Голы: Хорнквист, 20:24 (1:1), Линдблом, бол., 23:01 (2:0), Кубалик, 36:36 (2:2)

Удаления:

Хытил, 21:25 — 2 минуты (Чехия), 23:40 Яшкин — 2 минуты (Чехия), 23:40 Ларссон – 2 минуты (Швеция)

3-й период

Голы: Фролик, 40:33 (3:2), Врана, 55:50 (4:2), Коварж, п.в., 59:04 (5:2)

Удаления:

Экхольм, 46:24 — две минуты (Швеция), Гронек, 46:42 – две минуты (Чехия), Э. Петтерсон, 54:04 – две минуты (Швеция), Коварж, 54:04 – две минуты (Чехия), Хорнквист, 54:04 – две минуты (Швеция), Палат, 54:52 – две минуты (Чехия), Скленичка, 59:25 – две минуты (Чехия), Расмуссен, 59:25 – две минуты (Швеция), Хагг, 59:25 – две минуты (Швеция), Гудас, 59:25 – две минуты (Чехия)

Вратари: Бартошак – Лундккист (56:20 - 56:40, 56:48 - 59:04)

Общий штраф: 14 – 14

10 апреля. Братислава. «Онджей Непала Арена». 723 зрителей (10 450)