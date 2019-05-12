2019-05-12T14:52:07+03:00
Спорт

Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Команды сыграют в воскресенье, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена»
Максим МИХАЛКО
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Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» – ЦСКА.Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» – ЦСКА.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главная интрига матча принципиальных соперников - испортит ли ЦСКА праздник "Зениту", который после финального свистка вместе с золотыми медалями получит на вечное хранение (за 5 побед ) Кубок чемпионов России. Кроме того, у ЦСКА остается и важнейшая турнирная мотивация - победа сохранит армейцам шансы на попадание по итогам турнира в Лигу чемпионов.

Какой игрой и каким составом ответит "Зенит" на разговоры,что этот матч для него уже не столь важен? И может ли таким оказаться матч против ЦСКА, самой титулованной российской команды 21 века?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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