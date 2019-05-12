«Зенит» - ЦСКА 12 мая 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Первый тайм:

Матч начался на максимальном нерве – футболисты сразу показали готовность вступать в жесткую борьбу и уже к 7-й минуте двое армейцев получили желтые карточки. Но созидательные изыски соперников ограничивались позиционными атаками, которые редко завершались ударами по воротам. Тем внезапнее выглядел гол ЦСКА, пришедший с правого фланга. Мариу Фернандес прострелил в штрафную и воспитанник петербургского футбола Иван Обляков в касание пробил в левый верхний угол ворот. Ответный гол «Зенита тоже пришел как из ниоткуда – позиционная атака выглядела неопасной. Но передача нашла в штрафной Дзюбу, тот быстро отпасовал Дриусси изенитовский аргентинец из под защитника пробил в дальний нижний угол.

Второй тайм:

Уже на исходе часа игры Сергей Семак показал себя провидцем. Уходящий на замену Сердар Азмун выглядел недовольным – то ли своей игрой, то ли ранней заменой. Но уже через 30 секунд «Зенит» вышел вперед и забил мяч первым же касанием появившийся на поле Эмилиано Ригони – после передачи Дзюбы из центра штрафной Ригони с ее линии уложил мяч в дальний угол, что выглядело очень похоже с мячом Дриусси. Чем дальше, тем зрелищнее становился футбол – мяч уже не задерживался в центре поля, количество атакующих футболистов увеличивалось. Опасная атака ЦСКА была в последний момент перед воротам блокирована Ивановичем, выход к воротам Дзюбы закончился падением и желтой карточкой за гневное требование пенальти.

Развязка наступила 86-й минуте матча.Фото: ФК "Зенит"

Развязка наступила 86-й минуте, когда Вильмар Барриос проскочил с мячом центр поля, отпасовал направо Дзюбе, а тот в центр на Дриусси. Бросок в правый от себя угол Акинфееву не помог – Дриусси оформил дубль, а Дзюба ассистентский хет-трик! В добавленное время Андрей Лунев отбил мощнейший удар издали, добавив куража трибунам, которые с финальным свистком погрузились в счастливое пение. «Зенит» победой над принципиальным соперником отметил выигрыш чемпионата России и получил Кубок на вечное хранение.

«Зенит» - ЦСКА 3:1 (1:1)

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин), Барриос, Оздоев, Шатов (Мак, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 62)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Васин (Сигурдссон, 76), Бийол (Эрнандес, 43), Дивеев, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Влашич, Бистрович, Чалов

«Зенит» победой над принципиальным соперником отметил выигрыш чемпионата России и получил Кубок на вечное хранение.Фото: ФК "Зенит"

Голы: Обляков, 31; Дриусси, 38; Ригони, 62; Дриусси, 86

Предупреждения: Бийол, 4; Ахметов, 7; Ракицкий, 32; Влашич, 32; Жирков, 50; Щенников, 70; Дзюба, 73

12 мая. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 61 192 зрителей.

Главный судья: Евгений Турбин (Москва)