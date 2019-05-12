2019-05-12T22:14:00+03:00
Спорт

«Зенит» - ЦСКА 12 мая 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Итоговый счет, голы, статистика игроков
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Обзор матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)Обзор матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Первый тайм:

Матч начался на максимальном нерве – футболисты сразу показали готовность вступать в жесткую борьбу и уже к 7-й минуте двое армейцев получили желтые карточки. Но созидательные изыски соперников ограничивались позиционными атаками, которые редко завершались ударами по воротам. Тем внезапнее выглядел гол ЦСКА, пришедший с правого фланга. Мариу Фернандес прострелил в штрафную и воспитанник петербургского футбола Иван Обляков в касание пробил в левый верхний угол ворот. Ответный гол «Зенита тоже пришел как из ниоткуда – позиционная атака выглядела неопасной. Но передача нашла в штрафной Дзюбу, тот быстро отпасовал Дриусси изенитовский аргентинец из под защитника пробил в дальний нижний угол.

Второй тайм:

Уже на исходе часа игры Сергей Семак показал себя провидцем. Уходящий на замену Сердар Азмун выглядел недовольным – то ли своей игрой, то ли ранней заменой. Но уже через 30 секунд «Зенит» вышел вперед и забил мяч первым же касанием появившийся на поле Эмилиано Ригони – после передачи Дзюбы из центра штрафной Ригони с ее линии уложил мяч в дальний угол, что выглядело очень похоже с мячом Дриусси. Чем дальше, тем зрелищнее становился футбол – мяч уже не задерживался в центре поля, количество атакующих футболистов увеличивалось. Опасная атака ЦСКА была в последний момент перед воротам блокирована Ивановичем, выход к воротам Дзюбы закончился падением и желтой карточкой за гневное требование пенальти.

Развязка наступила 86-й минуте матча. Фото: ФК "Зенит"

Развязка наступила 86-й минуте матча.Фото: ФК "Зенит"

Развязка наступила 86-й минуте, когда Вильмар Барриос проскочил с мячом центр поля, отпасовал направо Дзюбе, а тот в центр на Дриусси. Бросок в правый от себя угол Акинфееву не помог – Дриусси оформил дубль, а Дзюба ассистентский хет-трик! В добавленное время Андрей Лунев отбил мощнейший удар издали, добавив куража трибунам, которые с финальным свистком погрузились в счастливое пение. «Зенит» победой над принципиальным соперником отметил выигрыш чемпионата России и получил Кубок на вечное хранение.

«Зенит» - ЦСКА 3:1 (1:1)

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин), Барриос, Оздоев, Шатов (Мак, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 62)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Васин (Сигурдссон, 76), Бийол (Эрнандес, 43), Дивеев, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Влашич, Бистрович, Чалов

«Зенит» победой над принципиальным соперником отметил выигрыш чемпионата России и получил Кубок на вечное хранение. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» победой над принципиальным соперником отметил выигрыш чемпионата России и получил Кубок на вечное хранение.Фото: ФК "Зенит"

Голы: Обляков, 31; Дриусси, 38; Ригони, 62; Дриусси, 86

Предупреждения: Бийол, 4; Ахметов, 7; Ракицкий, 32; Влашич, 32; Жирков, 50; Щенников, 70; Дзюба, 73

12 мая. Санкт-Петербург. «Газпром-Арена». 61 192 зрителей.

Главный судья: Евгений Турбин (Москва)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Команды сыграют в воскресенье, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена»
Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Зенит» - ЦСКА
Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Команды сыграют в воскресенье,12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 19.00. (Мск)
Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019: Прогноз на матч 26 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Зенит» - «Крылья Советов»
Прогноз на матч 26 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара). Команды сыграют в воскресенье, 28 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Зенит-Оренбург. 31 марта 2019: Прогноз на матч 21 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 21 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Оренбург» (Оренбург). Команды сыграют в воскресенье,31 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00
Урал - Зенит. 2 марта 2019: Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Команды сыграют в субботу, 2 марта в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало – в 11.30 (мск)
Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
Прогноз на ответный матч 1/16 финала «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Команды сыграют в четверг, 21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 20.55. (Мск)
Новости 24
В Петербурге футбольные фанаты устроили массовое побоище
В Гатчинском районе Петербурга ищут пропавшего ребенка
В Петербурге ребенок, скатившись с горки на детской площадке, получил двойной перелом ноги
В Ленинградской области женщина, выжившая в одном ДТП, тут же погибла в другом
В Петербурге пройдет большой велопарад
От Петербурга до Кировска будут ходить экологически чистые автобусы
В Петербурге на части КАД на неделю ограничат движение транспорта
Петербург оказался лучшим городом России для путешествий с мамой
«Зенит» получит новую форму перед матчем с ЦСКА в Петербурге
В Петербург на ПМЭФ-2019 приедет глава Китайской Народной Республики
В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
В Петербурге ночью перевернулась и загорелась «Газель»
Человека ударили топором в массовой драке в Петербурге
Страшную аварию с трамваем в Петербурге мог устроить 17-летний школьник
У жителя Петербурга угнали иномарку за 7 миллионов рублей
В Ленинградской области дорогу не поделили легковушка и лось