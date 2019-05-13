Лебедь, которая высиживала яйца в Гатчинском парке, нашли со свернутой шеей

Пара белоснежных лебедей-шипунов поселилась на Белом озере в Гатчинском парке в сентябре 2018 года. Музей-заповедник был жилищем для этих грациозных птиц еще в царские времена, им даже отвели отдельный остров, который по сей день называется Лебяжий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708396" frameborder="0"></iframe> Одно из последних видео, на кадрах которого гатчинские лебеди еще вместе.Видео: Дворцовая ферма ГМЗ «Гатчина»

Дабы возродить традицию, молодых возлюбленных доставили в Гатчину из Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Там, на Елагином, шипунов разводят в Северном пруду, который в народе окрестили Лебединым. «Воспитанники» ЦПКиО вырастают дружелюбными, практически одомашненными.

Крылатые влюбленные никогда не расставались. Фото: ГМЗ «Гатчина»

Гатчинцы ждали новых «соседей» с нетерпением. А когда птиц, наконец, выпустили в Белый пруд, соцсети заполнили их фотографии и восхищенные комментарии.

В апреле, пока парк был закрыт на просушку, в нем произошло трогательное событие: крылатая чета провела сезон гнездования и подготовилась к появлению малышей.

Чета поселилась в парке прошлой осенью. Фото: ГМЗ «Гатчина»

– Они ревностно охраняют свою территорию и потомство и могут быть опасны, особенно для детей. Самец, поднявшийся на лапы, достигает роста взрослого человека! – предупреждали в музее-заповеднике.

Сотрудники парка оберегали будущих родителей и кормили их отборными яствами: для лебедей готовили специальное питание из 15 ингредиентов (зерновых, овощей, мяса и рыбы).

Лебеди сразу нашли себе друзей. Фото: ГМЗ «Гатчина»

– Это была молодая пара, причем очень сильная: они нашли возможность сразу же гнездоваться на новом месте, – вздыхает пресс-секретарь музея-заповедника «Гатчина» Зоя Нечепоренко. – Это был их первый выводок.

Птицы готовились стать родителями. Фото: Дворцовая ферма ГМЗ «Гатчина»

Утром 11 мая лебедь-маму нашли на соседнем Серебряном озере мертвой. Ночью кто-то свернул ей шею. Самец был жутко напуган, фактически он бросил кладку.

– Пока мы не можем сказать, что произошло: причину смерти покажет экспертиза, – сообщают в музее-заповеднике. – Яйца (их шесть) – в инкубаторе на Дворцовой ферме. Очень надеемся, малыши выживут.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир ХРАБРЫЙ, орнитолог:

– Свернута шея? Это мог сделать только зверь, у которого две ноги и две руки! Зверь – собака или лисица – может птицу задушить, но не свернуть шею. К тому же у лебедя в природе врагов практически нет.

Обычно лебеди не бросают кладку, даже если теряют пару. Но им нужно кормиться, а подменить их некем, в результате режим насиживания нарушается, и птенцы все равно могут погибнуть.

Судьба лебедя-самца неопределенна. В 90 процентах случаев шипуны, потерявшие пару, выживают, особенно если это молодые птицы. Если бы этот лебедь не был одомашненным, он мог бы найти себе пару во время отлета на зимовку. Но он, скорее всего, продолжит держаться здесь. А так как он практически прирученный и так как шипунов в Петербурге в принципе немного, его шанс обрести новую спутницу – это зимовка в ЦПКиО: если там будет свободная самочка, возможно, сложится пара.