В Петербурге открылся сквер имени летчика Мациевича

Аэродромная и Парашютная улицы, проспекты Авиаконструкторов и Испытателей, аллеи Котельникова и Поликарпова – так много названий в Приморском районе Петербурга связаны с авиацией. Ведь именно здесь в начале XX века расположился первый в стране полноценный аэродром – Комендантский. Сегодня на месте бывшего летного поля жилые дома: они начали появляться там еще в 70-е. В 2019-м здесь появился и новый сквер – в память о летчике Льве Мациевиче. Торжественно открыли зеленую зону между домами 11 и 13 по Аэродромной улице 13 мая.

Зеленую зону посвятили истории первого в России аэродрома - Комендантского.Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе сквер уже окрестили «музеем авиации под открытым небом». Там установили семь бюстов первых в стране летчиков, изобретателей и конструкторов, которые начинали свой путь на Комендантском аэродроме. Кроме того, именно отсюда совершал свои первые полеты и легендарный советский летчик Валерий Чкалов.

В центре сквера появилась стела из гранита – в память обо всех погибших в мирное и военное время авиаторах на аэродроме. А рядом с ней находится мемориальная плита. Ее установили еще в 1911-м – через год после того, как на этом месте трагически погиб летчик Лев Мациевич. Это случилось в результате авиакатастрофы, которую принято считать первой в истории страны.

На Комендантском аэродроме в 1910 году трагически погиб летчик Лев Мациевич.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый сквер – не только пример благоустройства. Но и создания общественного пространства, где любой желающий может узнать факты об истории российской авиации. Прочитать их можно на специальных информационных щитах. Не остался сквер и без детской зоны. Ее, конечно, тоже оформили в соответствующей тематике. Теперь юные любители воздушных судов смогут поиграть на площадке в виде легендарных самолетов «Илья Муромец» и «Фарман».

Детскую площадку тоже сделали в авиационной тематике.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы стремились сделать не просто сквер для отдыха с детьми, а место, где каждый житель города сможет узнать историю зарождения российской авиации. Многие живут на улицах, названных в честь первых летчиков, но немногие знают, что они совершали первые полеты именно здесь, на территории Комендантского аэродрома в начале 20 века, – отметил глава администрации Приморского района Николай Цед.