Блогер из Петербурга поставил на гусеницы люксовый Bentley Continental

«Ультратанк» - такое название получил безумный проект автоблогера Константина Заруцкого, на Youtube больше известного как AkademeG. При помощи недюжинных технических знаний и русской смекалки Константин превратил люксовый Bentley Continental в вездеход на гусеничном ходу.

Bentley Ultratank. Первый выезд..

Старое авто – новые трюки

«Что ты такое?» - хочется спросить, когда видишь, как это нечто выкатывается из гаража. Изящный черный корпус Bentley водружен на огромные (в половину человеческого роста!) треугольные гусеницы. Дверей нет. Ходовая собрана с нуля вручную. Отсутствуют тормоза – чтобы замедлить ход, надо развернуть всю конструкцию на 180 градусов. Знакомьтесь – «ультратанк», герой российской и зарубежной прессы и любимое детище блогера Академега.

- Мне всегда интересно было перестраивать автомобили так, чтобы они выполняли задачи, которые выполнять не должны, - рассказал КП-Петербурге Заруцкий. – Согласитесь, нет ничего удивительного в том, что танк без труда едет по пересеченной местности, а спорткар – по шоссе.

Идея совместить эти две сущности, признается наш собеседник, пришла к нему после того, как он сам побывал за штурвалом нескольких реальных, «серийных» танков – в том числе знаменитого советского Т-60. Снимал спецвыпуски для блога.

- Это просто буря эмоций, - вспоминает Константин. – Военная техника и внешне совсем по-другому воспринимается и управляется не так, как простые автомобили. Но есть и минусы: у нее очень специфичный салон, она неудобная, сложная, шумная и дорогая.

Bentley Continental Константин Заруцкий купил за миллион 450 тысяч рублей, поэтому без раздумий пустил на распил.

«Распилил без сожалений»

Так родился проект «ультратанк» - по сути, попытка получить те же эмоции, но с большим комфортом. А вскоре Константину чрезвычайно удачно подвернулся невероятно дешевый (в одной из серий блога он даже называет его самым дешевым в России) Bentley Continental. Только что из салона такая машинка стоит от 14 миллионов рублей, с внушительным пробегом – от двух-трех. Академегу же крупно повезло – предыдущий хозяин авто выставил его на продажу за миллион 450 тысяч рублей. Наш герой его приобрел и почти тут же, без малейших сожалений, пустил в распил.

«Ультратанк» - существо химерическое. От Bentley в нем остались только корпус и салон. Мотор Академег и команда взяли от Toyota, раздаточную коробку – от ГАЗ-66, поставили новый задний мост. Все остальное – полностью уникальные детали. Исключение составляют гусеницы – их делали на заказ в Курске.

Авто без особого труда двигается по бугристой и каменистой местности.

На то, чтобы собрать первую рабочую модель «ультратанка», у Константина ушло больше полугода и около шести миллионов рублей. То, что получилось, выглядит… как минимум впечатляюще. Авто без особого труда двигается по бугристой и каменистой местности, легко и комфортно управляется. Не все, конечно, идет гладко – наш герой уже решил, что будет как минимум менять мотор и переделывать гусеницы.

- Я хочу попробовать разогнать эту машину до 100 километров в час, - признался Константин. – Для гусеничной техники это знаковая цифра, сегодня такую скорость могут развивать только единичные экземпляры. А вообще, наша главная цель – создать комфортный, быстрый и простой в управлении люксовый вездеход.