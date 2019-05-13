2019-05-13T16:24:31+03:00
Наука

Блогер из Петербурга поставил на гусеницы люксовый Bentley Continental

На создание танка категории VIP ушло почти шесть миллионов рублей [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Изящный черный корпус Bentley водружен на огромные треугольные гусеницы.Изящный черный корпус Bentley водружен на огромные треугольные гусеницы.
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«Ультратанк» - такое название получил безумный проект автоблогера Константина Заруцкого, на Youtube больше известного как AkademeG. При помощи недюжинных технических знаний и русской смекалки Константин превратил люксовый Bentley Continental в вездеход на гусеничном ходу.

Bentley Ultratank. Первый выезд..

Старое авто – новые трюки

«Что ты такое?» - хочется спросить, когда видишь, как это нечто выкатывается из гаража. Изящный черный корпус Bentley водружен на огромные (в половину человеческого роста!) треугольные гусеницы. Дверей нет. Ходовая собрана с нуля вручную. Отсутствуют тормоза – чтобы замедлить ход, надо развернуть всю конструкцию на 180 градусов. Знакомьтесь – «ультратанк», герой российской и зарубежной прессы и любимое детище блогера Академега.

- Мне всегда интересно было перестраивать автомобили так, чтобы они выполняли задачи, которые выполнять не должны, - рассказал КП-Петербурге Заруцкий. – Согласитесь, нет ничего удивительного в том, что танк без труда едет по пересеченной местности, а спорткар – по шоссе.

Идея совместить эти две сущности, признается наш собеседник, пришла к нему после того, как он сам побывал за штурвалом нескольких реальных, «серийных» танков – в том числе знаменитого советского Т-60. Снимал спецвыпуски для блога.

- Это просто буря эмоций, - вспоминает Константин. – Военная техника и внешне совсем по-другому воспринимается и управляется не так, как простые автомобили. Но есть и минусы: у нее очень специфичный салон, она неудобная, сложная, шумная и дорогая.

Bentley Continental Константин Заруцкий купил за миллион 450 тысяч рублей, поэтому без раздумий пустил на распил.

Bentley Continental Константин Заруцкий купил за миллион 450 тысяч рублей, поэтому без раздумий пустил на распил.

«Распилил без сожалений»

Так родился проект «ультратанк» - по сути, попытка получить те же эмоции, но с большим комфортом. А вскоре Константину чрезвычайно удачно подвернулся невероятно дешевый (в одной из серий блога он даже называет его самым дешевым в России) Bentley Continental. Только что из салона такая машинка стоит от 14 миллионов рублей, с внушительным пробегом – от двух-трех. Академегу же крупно повезло – предыдущий хозяин авто выставил его на продажу за миллион 450 тысяч рублей. Наш герой его приобрел и почти тут же, без малейших сожалений, пустил в распил.

«Ультратанк» - существо химерическое. От Bentley в нем остались только корпус и салон. Мотор Академег и команда взяли от Toyota, раздаточную коробку – от ГАЗ-66, поставили новый задний мост. Все остальное – полностью уникальные детали. Исключение составляют гусеницы – их делали на заказ в Курске.

Авто без особого труда двигается по бугристой и каменистой местности.

Авто без особого труда двигается по бугристой и каменистой местности.

На то, чтобы собрать первую рабочую модель «ультратанка», у Константина ушло больше полугода и около шести миллионов рублей. То, что получилось, выглядит… как минимум впечатляюще. Авто без особого труда двигается по бугристой и каменистой местности, легко и комфортно управляется. Не все, конечно, идет гладко – наш герой уже решил, что будет как минимум менять мотор и переделывать гусеницы.

- Я хочу попробовать разогнать эту машину до 100 километров в час, - признался Константин. – Для гусеничной техники это знаковая цифра, сегодня такую скорость могут развивать только единичные экземпляры. А вообще, наша главная цель – создать комфортный, быстрый и простой в управлении люксовый вездеход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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