Телецентр на Чапыгина предлагают превратить в медиакластер с вертолетной площадкой

Старый добрый петербургский телецентр на Чапыгина может превратиться в «Медиа-Сити». Обновить советскую постройку до современного комплекса предлагает международное архитектурное бюро, базирующееся в Лондоне и Москве. На своем сайте она представила проект для Петербурга. На площади в 135 тысяч квадратных метра предлагают разместить не только офисы СМИ и других творческих индустрий, но и общественное пространство, галереи, коворкинг-зоны, рестораны, кафе и магазины.

Уже существующее здание обновят, как бы «накинув» на него новый фасад. Рядом появятся четыре современные постройки в семь этажей, которые соединят и с главным зданием, и между собой на разных уровнях. Судя по всему, в комплекс войдет территория, которая располагается сейчас за зданием телецентра.

На одной из крыш предлагают сделать вертолетную площадку. Фото: aistudio.co.uk

Фасад старой постройки, кстати, превратят в кинетическую стену. Она будет состоять из облегченных металлических пластин, которые будут двигаться при ветре. Кроме того, их оформят светодиодами.

Все уличное пространство между зданиями собираются покрыть стеклянной крышей, которая защитит от петербургской непогоды и визуально соединит все пять зданий в одно целое. Крыши самих построек благоустроят. Но вишенка на торте – вертолетная и смотровая площадки на верхушке одного из зданий. Оттуда отроется прекрасный вид на Петропавловскую крепость.

Современное пространство предлагают сделать рядом со старым телецентром. Фото: aistudio.co.uk

– Объект расположен в районе с разнообразным, но захватывающим архитектурным наследием, которое включает в себя некоторые великолепные здания 19 века, примеры советской архитектуры, а также некоторые современные разработки, – отмечают разработчики проекта. – Концепция направлена на слияние современных материалов и технологий с исторической атмосферой района, чтобы не потерять целостности ни того, ни другого.

По проекту, к существующему зданию пристроят новые. Фото: aistudio.co.uk

В центре всего комплекса предлагают сделать амфитеатр, где можно будет проводить мероприятия, транслировать спортивные события, показывать фильмы или устраивать концерты.

Под офисные помещения предлагают отвести около 73 тысяч квадратных метров, а под остальные помещения – около 21. Остальные «квадраты» займет пространство на улице.

Все постройки соединит стеклянный навес. Фото: aistudio.co.uk

КОНКРЕТНО

Реализация такого проекта оценивается в 250 миллионов евро. Однако это только концепция. А официальных заявлений, собираются ли в Петербурге воплощать в жизнь такие грандиозные планы, пока нет.