Смена эпохи и новая жена Шнурова: Барецкий объяснил, почему «Ленинград» распался

В понедельник, 13 мая, известный музыкант и «хулиган» Сергей Шнуров официально объявил о роспуске группы «Ленинград». Разумеется, под «занавес» группировка проедется по России с прощальным туром, который пройдет в девяти городах. Фанаты плачут, поклонницы начищают лабутены и готовятся в последний раз оторваться на концерте петербургских хулиганов. Хотя, знающие люди считают, что слишком долго «Ленинград» находиться в небытие не будет.

- Я помню, Шнуров распускал «Ленинград» уже на год, когда я еще там был, - обратился к воспоминаниям шоу-мэн Стас Барецкий в беседе с корреспондентом «КП-Петербург».

Это было еще в 2008 году. Тогда Шнуров тоже объявил о том, что коллектив прекращает свое творчество, но через год собрал группу снова вместе. Только на этот раз уже Барецкий не вошел в ее состав. Сейчас же самый знаменитый владелец малинового пиджака считает, что эпоха группировки закончилась.

- Мне грустно. «Ленинград» изжил себя в силу возраста и его участников, - вздохнул Барецкий. - Это только я могу скакать по сцене. Я получаю кайф от скакания, а не бабла. А им (музыкантам «Ленинграда», прим.ред.) видимо уже не особо удобно скакать. Жена осудит, у виска покрутит, скажет: «сколько можно уже пьяным дичь вытворять».

Шнуров считает, что дальше стремиться группе уже некудаФото: Артем КИЛЬКИН

Все группы рано или поздно распадаются. И сейчас пришло время некогда отъявленных хулиганов, считает шоу-мэн. В плане шоу «Ленинград» уже не интересен. А в плане музыки, то ее можно делать и меньшим составом, отметил Барецкий.

- «Ленинград» останется для корпоративов. Костяк останется, три-четыре человека. Трубные уйдут. Переживаю за пацанов, в такой период остаться без работы. Музыкантам оставаться тяжело в таком возрасте. Они привыкли к зарплате. Будут спускаться в андеграундные клубы, а может вообще завяжут с музыкой. Изжила себя сама эта большая тусовка, - грустно заметил Станислав.

В целом, немного удивительно, что Шнуров, находясь чуть ли не на очередном пике славы, решает оставить музыкальную карьеру. У Барецкого есть на это ответ – женщина.

- Я не женоненавистник. Но когда появляется женщина, все начинает крутиться вокруг нее. Так происходит всегда, особенно когда она сильная. Так было с Матильдой. К сожалению или счастью, Шнуров подкаблучник. Сейчас модно у мужиков признаваться, что они подкаблучники. Меня это коробит. Мне кажется, что женщины наоборот это не любят. Они наоборот бросают таких мужиков. Им нужен мужской стержень, иногда мужская лапа. Ну, так, шлепок по мягкому месту. Конечно, повлияла Ольга, новая жена Шнура. Она сильный человек, девочка нормальная, образованная, со своими амбициями. Ей немного не нравится, что большой коллектив и всем надо платить. Образовалась какая-то ячейка друзей, а от остальных хочется избавиться, - высказал мнение Барецкий.

Так оно или нет в действительности, сможет ответить только сам Шнуров или его новая молодая супруга. Тем не менее, «Ленинград» уже не тот, считает шоу-мэн. И даже если бы его сейчас позвали снова в группировку, скорее всего он бы отказался.

- Я вернуться не хотел бы, у меня ритуальный бизнес. Мне с мертвецами намного интереснее, чем с живыми. Альбом записываю. Только я бьюсь за искусство, - смеется Барецкий.

- Вообще, сейчас уже какое-то подобие «Ленинграда». Несмотря на все хиты, на качество музыки, мне все-таки больше нравится старый, потому что он был хулиганский. Конечно, парни уже не молодые, у всех жены, дети, семьи. Но мне больше нравилось, когда выходили на сцену пьяные в зю-зю и творили полный беспредел. Я банки рвал, стулья ломал. Это был «Ленинград». Альтернатива московской попсятины, - с ностальгией отметил Барецкий.

«Ленинград» действительно стал группой, которую, наверное, знает каждый не только в Петербурге, но и по всей стране. Хиты 2000-х, 2010-х годов до сих пор любят и поют на вечеринках. Но думать о том, что «вот и пришел конец эпохе», не стоит.

- Шнуров он просчитывает тему, закидывает «движ». Разгонит сейчас всех, а через год снова соберет, - махнул рукой Барецкий.

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