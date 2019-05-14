«В детстве мы тоже хотели быть милиционерами»: Дмитрий Харатьян и Дюжев открыли в Петербурге акцию МВД «Милосердие белых ночей»

В Петербурге сотрудники полиции покажут, что могут не только умело задерживать бандитов и раскрывать сложные преступления, но еще и талантливо выступать на сцене. В Северной столице стартовала благотворительная акция МВД РФ «Милосердие белых ночей». Она посвящена погибшим во время выполнения работы сотрудникам органов внутренних дел.

- 28 раз Петербург проводит этот фестиваль, - рассказал на открытии начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин. - Когда-то создатели фестиваля заложили в основу мероприятия – почтение памяти сотрудников органов внутренних дел, которые при выполнении служебных обязанностей не вернулись домой. С тех пор минуло много лет. И сегодня мы принимаем работников МВД из 55 субъектов РФ, более 250 участников. Особенное спасибо нашим коллегам из МВД Республики Беларусь, которые прибыли на наше мероприятие.

Роман Плугин открыл акцию МВД РФФото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции из разных регионов выступят на сцене, а оценивать их будут профессиональные актеры.

- Отправной точкой для организации мероприятия стали трагические события в феврале 1991 года, когда при пожаре в гостинице «Ленинградец» при спасении посетителей погибли сотрудники пожарной охраны и сотрудники милиции, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дмитрий Харатьян признался, что тоже хотел служить в МВДФото: Артем КИЛЬКИН

Среди жюри, которые будут оценивать таланты полицейских, будут Дмитрий Харатьян, Евгений Дятлов и Дмитрий Дюжев.

- Я служил в армии во внутренних войсках МВД СССР, имею знаки отличия, - рассказал Дмитрий Харатьян. - Я там был во внештатном ансамбле. Я родом оттуда, откуда участники этого конкурса. Помимо армии я снимался в кино. Мой дебют музыкальный был в фильме «Музыкальный фургон», где я играл начальника уголовного розыска. Это был первый мой профессиональный выход с песней. До этого был фильм «Розыгрыш», но в нем пел не я. Я только рот раскрывал. Конечно, мы как и все мальчишки, хотели стать милиционерами, пожарными.

Дюжев стал членом жюриФото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий Дюжев поддержал Харатьяна и признался, что тоже в детстве думал об этом.

- Гениальность этого фестиваля в том, что от вас звучит ваша правда, - пояснил Дюжев. - Это сегодняшняя необходимость, донести до наших россиян пример вашей жизни, вашего выбора служить в структуре внутренних дел. Это ваше решение пойти на эту службу, осознавая, что вы возможно не вернетесь домой. Спасибо за ваш выбор, за каждый трудный день вашей службы. И спасибо, что вы не смогли удержать в себе творческого порыва.

Дмитрий Дюжев поблагодарил полицейскихФото: Артем КИЛЬКИН

Акция проходит в Петербурге с 13 по 19 мая.