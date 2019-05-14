Пулковскую обсерваторию «переформатируют» в научно-аналитический центр

Судьбу Пулковской обсерватории решали сегодня, 14 мая, на выездном совещании с участием президента РАН Александра Сергеева, директора обсерватории Назара Ихсанова, врио губернатора Петербурга Александра Беглова и астрономов. Обсуждение длилось больше двух часов. Итогом стало решение открыть на площадке в Пулково научно-аналитический центр.

По задумке, Пулково станет мозговым центром всех отечественных астрономических наблюдений. Там будут аккумулировать и обрабатывать данные, при этом наблюдения, которые еще возможно проводить на этой площадке, прекращать не станут.

– Мы заинтересованы в том, чтобы обсерватория развивалась, – сказал Александр Беглов. – Здесь очень хороший научный потенциал. Я готов обратиться к Дмитрию Медведеву (его приезд в Петербург планируется завтра. – Прим. ред.) с программой по развитию и обсудить ее с министром науки Михаилом Котюковым.

При этом Беглов подчеркнул, что, сохраняя обсерваторию, нельзя забыть о тех, кто уже купил квартире в строящихся рядом с ней кварталах.

– Серьезные научные исследования в Пулковской обсерватории проводить сегодня трудно по причине близости города и аэропорта, – отметил вице-президент РАН, директор научно-исследовательского аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос» Валерий Бондур. – Но обсерваторию необходимо сохранить для научных работ.

Академик, первый вице-президент РАН Юрий Балега напомнил, что есть технологии, которые позволяют минимизировать негативное влияние засветки на наблюдения. В их числе, как ранее писала «Комсомолка», – уличное освещение определенным спектром, установка особых стекол в окна квартир и витрины магазинов. Важно и минимизировать тепловое излучение от домов: оно вызывает турбуленцию – колебание воздуха. Правда, для всего этого нужны согласования с застройщиком.

– Обсерватории при больших городах теряют свое научное значение и становятся объектами культуры и образования, это мировая тенденция, – отметил научный руководитель Института космических исследований, академик Лев Зеленый. – Наблюдения рядом с большими городами невозможны, их выносят на значительное удаление от города. В Петербурге наблюдения затрудняет еще значительная облачность. Есть смысл переформатировать обсерваторию в научно-образовательный центр, где сохранится небольшой научный отдел, будут проходить практику и писать дипломные работы студенты.

Мнение коллеги поддержал и директор Института прикладной астрономии РАН Дмитрий Иванов.

– Пулковскую обсерваторию стоит сохранить как научно-образовательный центр, – сказал он. – Желательно сотрудничество с университетами, так как это хорошая практика для студентов-астрономов. Полноценные масштабные наблюдения будут неэффективны из-за близости города, но возможно проводить удаленное наблюдение. Нужно обновить оборудование, так как существующее уже исчерпало свой ресурс, результатов мирового уровня на нем добиться практически невозможно.