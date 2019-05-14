«Конец любви»: Бузова заявила, что начинает новую жизнь

Личная жизнь известной телеведущей, а теперь и певицы Ольги Бузовой всегда была как на ладони. С тех пор, как девушка первый раз появилась на экранах телевизоров в реалити-шоу «Дом-2», вся страна знала, с кем встречается, спит и по кому плачет Бузова. После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда Instagram превратилась в завидную холостячку. Однако поклонники Бузовой не верят в то, что она одна и пытаются выяснить, кто же может занимать мысли и сердце певицы. Неожиданно во вторник, 14 мая, Ольга опубликовала пост. В нем она размышляет о любви и отношениях. Подписчики звезды решили, что она говорит о каком-то нынешнем своем ухажере.

- Куда уходит любовь? Такие вещи не случаются в один миг. Сначала уходит трепетность, и ты уже не боишься обидеть любимого человека. Потом уходит куда-то ревность, и ты начинаешь понимать смысл пресловутого утверждения «Ревнует, значит любит». Потом ты начинаешь выдумывать себе причины, что бы позже вернуться домой, что бы реже встречаться, - написала Бузова.

Эти слова певица ни к кому конкретно не посвятила. До конца не ясно, говорил ли Бузова о каком-то существующем мужчине или высказывает абстрактные мысли. Поклонников у девушки явно не мало. Буквально вчера она опубликовала фотографию себя с роскошным букетом роз с подписью: «Мужчина – это поступки». Однако такой красивый подарок не сделал девушку счастливой.

buzova86 Бузова высказала мысли о конце любви

- Нет ничего страшнее безразличия. Это конец любви. Наверное, мне пора начать новую главу в своей жизни! И нужно начать любить себя, а не искать вечно оправдания человеку, которому до тебя нет дела…, - размышляет Бузова.

Как и с кем певица собралась начинать новую жизнь, она не уточнила. Официально Бузова так и остается самой известной свободной невестой России.