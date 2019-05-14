Настоящие мужики: В Ленобласти водители героически спасли двух лосят, оставшихся без мамы

«Поступок настоящих людей», «Спасибо вам, мужики», «Мир не без добрых людей», «Честь и хвала». Такими благодарностями засыпали пользователи сети сердечных петербуржцев, которые не оставили в беде и спасли двух маленьких лосят. Видео героического поступка мужчин появилось в интернете 14 мая 2019 года и сразу же вызвало умиление у тысячи горожан.

История двух лосят произошла под Тихвином, недалеко от деревни Шомушка в Ленинградской области. Компания мужчин ехали по трассе и вдруг увидели через окно, что на обочине стоят двое совсем маленьких животных. Детенышам на вид от силы неделя. На макушке и на холке у них еще топорщился пушок, шерсть мягкая, а лапы еще не окрепшие и подрагивают от страха. «Что же с ними делать?», всполошились мужчины, которые понимали, что детенышей оставленных без присмотра может сбить авто. Остановив машину, они вышли на дорогу и подошли к лосятам, но те даже не двинулись с места, а стали жалобно смотреть на людей. «Мамашу, походу, убили», предположили автомобилисты.

Лосята беспокойно смотрели по сторонам, один из них пытался перейти дорогу, но явно очень боялся. Тут автомобилисты заметили, что на другой стороне в лесной чаще стоит лосиха, очевидно мать малышей. Тогда мужчины решили помочь детенышам и перевезти их на другую сторону трассы.

- Иди к матери, иди. Что за горе-мать вас на дорогу отправила? - стали толкать сердечные мужчины лосят в сторону леса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708713" frameborder="0"></iframe> Спецоперация "Лось": в Ленобласти водители спасли двух диких животных.

Один из лосят пошел своими лапками, а второй грустно улегся на обочине и не собирался двигаться с места.

- Ну, елы-палы, - поворчал один из мужчин, взял лосенка в охапку и отнес ко второму, который уже направился в лес искать маму.

Петербуржцы наперебой стали хвалить мужчин не только за неравнодушие, но и за смелость. Ведь, если бы лосиха заметила, что они трогают ее малышей, то из героев они могли бы превратиться в жертв разъяренного животного.

В итоге история закончилась «хэппи-эндом». Лосята ускакали в чащу навстречу родительнице.