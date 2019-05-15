"Разбудил ночью и начал кусать": Кот Пряник из Петербурга спас беременную хозяйку от диабетической комы

Дымчатый питомец в доме петербурженки Анны появился случайно. Когда-то она спасла его от гибели, а позже он вернул ей долг.

КРАСАВЕЦ С НЕОБЫЧНЫМИ УВЛЕЧЕНИЯМИ

Четыре года назад родственники на даче подобрали кошку, а та оказалась беременной. Вот так в династии врачей сразу произошло большое пополнение усатыми-полосатыми. Назвали кроху Пряником.

- Да, вот такое смешное имя, - смеется 40-летняя хозяйка. - Просто он был таким сладким малышом, а когда вырос уже не стали менять кличку, все привыкли.

Обычный кот с необычными увлечениями стал настоящим членом семьи. Помимо мяса он обожает кушать ягоду и листовой салат прямо с грядки. А еще любит путешествовать вместе со всеми на машине. Вместе с Анной и ее супругом увидел Москву, Вологду, Сочи и даже Хельсинки. Но главный свой дар питомец открыл совсем недавно.

- Я с 22 лет страдаю от диабета, - рассказывает Анна, которая сама работает врачом и к своему здоровью относится с особым вниманием. - Постоянно приходится держать сахар на контроле, соблюдать диету, не давать больших нагрузок организму. Как-то за эти годы уже свыклась со своей болезнью. Но полгода назад я узнала счастливую новость, мы с мужем скоро станем родителями! Да, это невероятная радость, но моя болезнь накладывает определенный отпечаток. И если бы не наш кот Пряник, могли быть тяжелые последствия.

Совсем скоро в семье родится малыш, кажется, даже кот ждет этого момента с нетерпением. ФОТО: предоставлено героиней публикации

ХВОСТАТЫЙ ЛЕКАРЬ

Однажды ночью Анна не проснулась, поскольку у нее случился приступ гипогликемии. Сквозь сон она чувствовала, как Пряник кусается и тычет лапами в лицо. Она оттолкнула кота прочь, но тот стал громко мяукать, хотя раньше никогда себя так не вел. Наконец Анна окончательно проснулась, осознав, как плохо себя чувствует и, понимая серьезность ситуации. Дрожащими руками она измерила уровень сахара в крови — цифры оказались далеко за пределами нормы. Если бы пушистик не разбудил «силой», хозяйка могла впасть в диабетическую кому.

- И это было не один раз, - продолжает Анна. – Ситуация повторялась еще дважды, Пряник также начинал истошно кричать ночью, но я уже понимала, что надо срочно вставать. Теперь кот не отходит от меня ни на шаг. Я столько раз читала разные истории в интернете и удивлялась, как чьи-то коты помогают своим хозяевам. Еще и на своего питомца наезжала, мол, а ты-то чего? Мой любимец, оказывается, просто дожидался нужного момента.

Совсем скоро в семье родится малыш, кажется, даже кот ждет этого момента с нетерпением. Наверняка, он и за ребенком будет присматривать как за своим младшим братом. А мама будет только рада.

Кот Пряник из Петербурга спас беременную хозяйку от диабетической комы 00:00 00:00

А КАК У НИХ?

Усатые герои

Финская Ассоциация фелинологов пару лет назад наградила званием героя страны пятерых живущих котов и кошек. Пушистые любимцы получили почетное звание за то, что помогли спасти человеческую жизнь или избежать опасных приступов болезни у своих хозяев. Вот только пара историй

Рыжий Симба также спас жизнь своего хозяина, страдающего от диабета. Обычно добродушный и покладистый кот однажды утром прыгнул к дремавшему хозяину в кровать и начал мяукать, царапать его когтями и бить лапами. Симба никогда раньше не вел себя агрессивно по отношению к хозяину, и тот, чувствуя себя очень слабым и разбитым, пытался отогнать кота, но тот не отставал. В итоге Симба даже начал кусаться, и после того, как кот больно цапнул хозяина за ухо, тот окончательно проснулся и понял, как ему плохо - упал сахар до критического уровня!

Другой кот спас своего хозяина от пожара. Был вечер пятницы, и хозяева Сеппо, включив посудомоечную машину на кухне, ушли в гостиную. Через какое-то время они услышали настойчивое и необычно громкое мяуканье кота. Подумав, что с питомцем приключилась беда, супруги пошли проверить, что случилось, и увидели, что от посудомоечной машины идёт чёрный дым. Кот в это время пристально смотрел на устройство большими глазами. Когда хозяин открыл машину, из неё повалил дым, и оттуда вырвалось пламя. Шокированного кота вынесли с кухни на руках, а пожар потушили.

Эрмитажные коты стали брендом не только музея, но и Петербурга – котокультурной столицыФото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

В Петербурге награждают людей, которые помогают пушистикам

Накануне майских праздников в Эрмитажном театре отмечали День Мецената. В этом году новшеством стало награждение «замурчательных людей» - котоактивистов, делающих все для того, чтобы любовь к домашним питомцам стала брендом Петербурга. Об этом нам рассказала создательница Музея Кошки и двух котореспублик в Петербурге Анна Кондратьева.

- Этими «замурчательными людьми» стали научный сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен, которая, по сути, стояла у истоков движения по уходу за подвальными котами, издавна селившимися в музее, - говорит Анна. - Что из этого получилось, теперь знает весь мир, ведь эрмитажные коты стали брендом не только музея, но и Петербурга – котокультурной столицы.

Милое звание получили также глава КГИОП Сергей Макаров и его супруга, которые уже двадцать лет помогают бездомным животным.

И еще один человек, которого отметили в тот день – отец Александр, благодаря которому появилась такая замечательная акция, как визиты котов в Детский хоспис. Усатые терапевты теперь помогают больным ребятишкам в реабилитационных целях. А потом и сами обретают дом - многие семьи после такой встречи забирают бездомных животных себе.

Создательница Музея Кошки и двух котореспублик в Петербурге Анна Кондратьева. ФОТО: Республика кошек