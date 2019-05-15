7 самых интересных мест Калининградской области

Десять дней блогеры и журналисты проекта «Открывая Серебряное ожерелье» путешествовали на двух верных автомобилях «Subaru» по одному из самых сказочных регионов нашей необъятной родины. Здесь шумят балтийские волны и звучит величественный орган, над крепостными башнями из красного кирпича высятся современные стекляшки, а пряничные домики выходят на улицы прямо со страниц детских книжек.

Все это время экипажи искали аргументы в пользу главного тезиса экспедиции: чтобы провести запоминающийся отпуск, необязательно лететь в дальние страны. Настоящие сокровища, способные удивить любого туриста, можно найти прямо под носом - в родном Северо-Западном федеральном округе.

«Комсомолка» предлагает познакомиться с семью городами Калининградской области, где найдут (что?) на свой вкус самые взыскательные туристы, любители позагорать и охотники за историей.

Первые часы с боем были установлены на башне кафедрального собора еще в XVII веке.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Еще не так давно сохранившиеся в городе немецкие кварталы принято было считать «гнилым зубом», затесавшимся в белоснежную улыбку хрущевок и брежневок развитого социализма. Однако Владимир Ильич с позором покинул главную площадь, а довоенные домики стали излюбленным местом прогулок как туристов, так и калининградцев.

Дом зажиточного кенигсбергского бюргера...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В одном из таких кварталов, Красная улица, 11, работает музей Altes Haus. Это аутентичный дом зажиточного жителя Кенигсберга, в котором современные, кажется, только туристические буклеты на входе. Гостиная, спальня, кухня и уборная обставлены по последнему писку моды… 1912 года.

От музея всего за 15 минут можно дойти до одного из самых старых и больших зоопарков России. Основан он в 1896 году. Сегодня посмотреть на 350 видов животных приходит около полумиллиона человек в год. Хотя задачка, конечно, непростая: еноты на входе слишком милые, чтобы лишать их своего внимания.

Площадь Победы - с нее-то и сняли Ленина - мы быстро проскочили. Особого интереса она не представляет, если вы, конечно, не любитель церквей в стиле евроремонта.

Зато всего в километре, Университетской на улице, 2, удалось спуститься в бункер, где 9 апреля 1945 года комендант города генерал Отто Ляш принял решение о капитуляции Кенигсберга. Разумеется, в таком знаковом месте теперь находится музей.

...и аскетичный бункер Отто Ляша.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

А дальше рукой подать до острова Канта, где расположен великолепный кафедральный собор. Дважды в день - в 14 и 16 часов - в нем проходят органные концерты. В самом сердце Калининграда можно услышать завораживающие звуки, которые не растрогают только в том случае, если в ушах будут беруши.

У собора примечательный адрес: улица Канта, 1. Прямо у готических стен покоится один из величайших умов человечества и классик немецкой философии. А в башне работает его музей.

Старинные курортные городки Калининградской области всегда готовы порадовать встречей с холодным, но таким красивым Балтийским морем.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЗЕЛЕНОГРАДСК

Курорт федерального значения, в котором сохранилась значительная часть исторической застройки. Город, некогда звавшийся Кранцем, основан еще в 1252 году.

Не так давно Курортный проспект в центре Зеленоградска похорошел. Немецкие дома отреставрировали и почистили от рекламы, а улицу сделали пешеходной. Теперь дорогу приходится делить не с автомобилистами, а... с кошками.

В старой водонапорной башне 1904 года ныне работает музей «Мурариум». Несколько этажей заняты всевозможными котиками: плюшевыми, керамическими, акварельными... Кроме того, со смотровой площадки музея открывается шикарный вид на Зеленоградск и побережье.

Здесь вообще возникает такое чувство, будто город принадлежит хвостатым. В автомате со снеками на Курортном проспекте нет шоколадных батончиков, зато есть несколько видов кошачьего корма. Чего уж там: у мурлык здесь есть даже свой музей и светофоры, а улицы инспектирует котошеф, который отвечает за обед пушистых жителей. Да-да, это официально трудоустроенный профессионал, который каждый день выходит кормить котиков и получает за это зарплату.

«Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей...» — гласит надпись на стене «Мурариума».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Встречают туристов в Кранце не только хвостатые, но и крылатые персонажи в маленьком музее «Домик ангелов». Один из ангелов, улыбчивый и седовласый, летает у самого потолка и, услышав гостей, начинает приветливо размахивать белыми крыльями.

К слову, все достопримечательности города находятся в шаговой доступности... даже для кота. Так что времени хватит и на культурный отдых, и на курортный.

К башне Раушена примыкает корпус такой же колоритной водолечебницы.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СВЕТЛОГОРСК

Еще один курорт федерального значения, в прошлом - Раушен. Как и в Зеленоградске, тут осталось много довоенных зданий и уютных дач в старинном стиле. Да и новоделы смотрятся прилично. Более того, как раз к началу сезона откроется новый променад.

У Светлогорска тоже есть своя фишка: со всей области сюда приезжают, чтобы попасть в театр эстрады «Янтарь-холл», где проходят самые большие и важные концерты в области. К слову, фестиваль «Голосящий КиВиН» переехал из Юрмалы именно в Светлогорск.

Выйдя из автобуса, первым делом вы увидите ярмарку сувениров и водонапорную башню Раушена. И не только «в реальности», но и на магнитах, отделанных янтарем картинах, кружках... В общем, ассортимент ее изображений ограничивается лишь фантазией производителей сувениров.

Впрочем, это неудивительно, ведь башня в романском стиле - одна из красивейших в регионе. Строили ее и здание водолечебницы с 1900 по 1908 год по проекту архитектора Отто-Вальтера Куккука.

А если в Калининграде вы пропустите органный концерт, заигравшись с животными в зоопарке, наверстать упущенное удастся здесь. В нескольких минутах от балтийского побережья, в здании бывшей католической капеллы, работает органный зал Макаровых. Акустика шикарная, но главное - это камерная атмосфера. Так что после выступления не стесняйтесь подходить к музыкантам. Они с радостью расскажут об устройстве и особенностях инструмента.

На здешних дюнах – чувствуешь себя как будто на другой планете.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КУРШСКАЯ КОСА

48 километров идиллии: рельефные дюны с мельчайшим белым песком, «сковородки», окруженные осокой, густые леса, где встретить косулю, кабана или лису проще, чем памятник Ленину в провинциальном городке.

На Куршской косе уникальный природный ландшафт, аналогов нет нигде в мире. Поэтому в 2000 году ее включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Интересно, что в X - XI веках здесь жили викинги. Поселение находилось рядом с нынешним поселком Рыбачий.

К слову, калининградцы предпочитают другим областным курортам именно косу. Здесь можно услышать не только шум прибоя, но и пение 150 видов птиц. Ежегодно весной и осенью над национальным парком пролетает от 10 до 20 миллионов пернатых.

Чаще всего в Калининградской области можно увидеть аистов и лебедей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

И не забудьте заглянуть на дюну Эфа. Это одна из самых высоких дюн Европы - достигает 55 метров. С ее вершины можно услышать знаменитые «поющие пески». Вид, открывающийся со смотровой площадки, потрясает: перед тобой настоящая пустыня, растянувшаяся на три километра вдоль Куршского залива, а за ней - густой лес, из-за крон которого выглядывает море.

Конечно, чтобы в полной мере оценить великолепие природы, останавливаться на косе лучше не в крупных гостиницах, а в маленьких гостевых домиках прямо на берегу моря. Условия там, конечно, скромнее, но в этом есть свой колорит. Экипажи нашего автопробега к такой ночевке были готовы: взяли с собой мультиварку «Redmond» и приготовили макароны по-флотски. С видом на очередной волшебный балтийский закат…

Старая кирха в Черняховске - сегодня православная церковь Михаила Архангела.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЧЕРНЯХОВСК

Если вы поедете в Калининградскую область на машине, то о приближении к Черняховску узнаете задолго до въезда в город по огромному крутящемуся в небе чебуреку. Увидите этот «указатель» - значит пора давить на тормоза. О выпечке из поселка Талпаки слагают легенды по всей области.

Сам Черняховск (бывший Инстербург), хоть и пострадал во время войны, сохранил прежний шарм: здесь самые красивые в области кирхи, дома в стиле модерн окружены цветущими яблонями, а замок Инстербург постепенно возрождается из руин благодаря труду энтузиастов.

Кроме того, в городе работает конный завод «Георгенбург», где выращивают породистых скакунов. За небольшую плату здесь расскажут и покажут, как неуклюжие жеребята становятся звездами конкура.

Будущая звезда конкура. Точнее, сразу две.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ГУСЕВ

Сюда стоит ехать ради лучшего в области краеведческого музея. Только не подумайте, что мы советуем вам поскучать в очередном зале с экспонатами эпохи палеолита. Уверенно пробегаем мимо, ведь дальше - экспозиции о Первой и Второй мировых войнах, где можно помахать шашкой, перезарядить винтовку и посмотреть на уникальные архивные фотографии, которые оцифровали местные музейщики. На снимках - не разрывающиеся снаряды, не исчезающие под гусеницами танков дома, а быт обычного солдата, которому не приходилось выбирать между спальней и землянкой. Однако, несмотря на все ужасы войны, он человечно улыбается «в камеру» и заботливо поливает цветы, что стоят на полке прямо в траншее... К слову, на территории музея даже есть реконструкция окопа.

Для сотрудников «Технополиса» построили целый городок.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Ещё одно любопытное место Гусева — это крупнейший в России частный инновационный кластер «Технополис GS». Именно здесь выпускают самые популярные в стране телевизионные приставки.

С умом в «Технополисе» подходят не только к производству, но и к самой жизни. Начальство и рядовые сотрудники предприятия живут бок о бок в специально отстроенном для них нано-городке с аккуратными двухэтажными домиками, памятниками и ухоженными аллеями. Создаётся творческая атмосфера, а гениальные идеи — приходят.

Главная достопримечательность Советска - мост Королевы Луизы 1907 года.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СОВЕТСК

В приграничном Советске проживает около 40 тысяч человек. После недавнего вирусного видео - с кадрами довольно странного «торжества» в честь проведенного в несколько здешних домов газа, мы скептически относились к этой точке в нашем маршруте.

Однако при личном знакомстве бывший Тильзит - именно здесь было подписано мирное соглашение между Наполеоном и Александром I - показал себя с другой стороны. На одетых в старинную брусчатку уютных улочках с отреставрированными домами действительно есть, что посмотреть.

Главная достопримечательность Советска - мост Королевы Луизы 1907 года. Это не просто архитектурный шедевр, а самая красивая пешая переправа между Россией и Литвой. Так что при желании можно не только полюбоваться башнями в стиле барокко, но и прогуляться до соседнего государства.

Любой ребенок зависнет в этом «музее» на целый день.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В самом центре города находится выставка военной техники под открытым небом. На аллее - не облупившийся металлолом от зенитки, как это частенько бывает, а танки, бронетранспортеры, вертолет и даже самолет. И все в идеальном состоянии. В конце ухоженной пешеходной улочки поджидал дом, где родился известный немецкий актер Армин Мюллер-Шталь. Здание в стиле модерн - одна из главных архитектурных достопримечательностей Советска - ныне заброшено, но именно в этом и кроется его неповторимый шарм. Мы пробрались в оконный проем и очутились там, где песочные часы разбились во время суматошного переезда вместе со старой вазой. И время остановилось.

О Рыбной деревне и других достопримечательностях Калининграда расскажет паспорт туриста.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЕСТЬ ВОПРОС

Заказывать ли экскурсию по Калининграду?

Это всегда лотерея. Либо вам попадется фанатик своего дела, влюбленный в родной город, либо человек-колыбельная, стреляющий из глаз лучами скуки и метающий страницы из Википедии.

Если рисковать не хочется, можно заглянуть в региональный центр туризма на проспекте Мира, 4, и бесплатно получить там паспорт туриста. Под красной обложкой - вся необходимая информация о главных достопримечательностях Калининграда от маст-хэва до сельского отдыха, адреса и номера гостиниц, ресторанов и клубов, афиша событий на весь год, а главное - несколько необычных маршрутов: для семей, парочек, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.

Еще один вариант: скачать на телефон приложение-путеводитель izi.TRAVEL. Недавно в нем появился новый маршрут по центру города, разработанный компанией «МегаФон» вместе с блогерами. На карте отмечены места инстаграм-силы - лучшие точки для селфи и крутых фотографий, которые наверняка соберут уйму лайков. Разумеется, есть историческая справка. Красота, конечно, требует жертв, но не культурных.

«Цветной бульвар» - один из образцовых ЖК Калининграда. Построила его компания «АвангардИнвестПроект».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

МОЖЕТ, ПРОСТО ПЕРЕЕХАТЬ В КАЛИНИНГРАД?

Если вам так понравились достопримечательности региона, что вы подумываете не только об отпуске, но и о покупке недвижимости — обратите внимание на проект ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА», который скоро возведёт официальный партнер нашего автопробега, Инвестиционная компания «АвангардИнвестПроект».

По замыслу проектировщиков, это будет настоящий европейский ЭКОквартал площадью более 20 гектаров, «счастливый город» неподалеку от центра Калининграда.

Проект впечатляет смелым архитектурным решением — смешением классического и современного стилей. И все это — с акцентом на экологичность и комфортную среду. Ведь в ЭКОквартале «РусскаЯ ЕвропА» будут целые сады с террасами на крышах, а машины — полностью изолируют от жилой среды, спрятав их прямо под зелёными аллеями. Авторы проекта особо подчеркивают, что они создают «НЕ-спальный район» — место, где хочется жить и творить, а не просто ночевать.

К слову, необычный ЭКОвартал поразил даже посетителей Международной выставки недвижимости MIPIM-2018 в Каннах, где проектом «РусскаЯ ЕвропА» заинтересовались инвесторы.

Подробнее о том, почему создание ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде обещает стать революцией в градостроительстве, и как стать жителем этого счастливого города – читайте здесь.

За две недели экипажи проекта проехали более 4000 тысяч километров. И открыли гораздо больше семи достопримечательностей!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

О ПРОЕКТЕ

Проект «Открывая Серебряное ожерелье» придумали в «Сообществе Питерских блогеров». В течение всего 2019 года блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершают серию экспедиций по одиннадцати регионам Северо-Западного федерального округа, чтобы разработать виртуальные модели ключевых достопримечательностей.

Уже сейчас можно скачать одноименное приложение и, наведя смартфон на логотип проекта, увидеть, как по реке у Кирилло-Белозерского монастыря плывут парусники, а перед кафедральным собором в Калининграде гуляют туристы.

Более того, по итогам путешествий будет создана интерактивная карта - маршрут по СЗФО со всеми точками, на которых должен сделать селфи уважающий себя турист.

В марте экипажи блогеров и журналистов «Комсомолки» уже побывали в Вологодской области - спели хит «Песняров» у резного палисада, заглянули в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и добрались до Нарьян-Мара, а летом отправятся в Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Подробные путевые дневники всех экспедиций читайте здесь.