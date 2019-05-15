«Огня не допустим»: Жители карельской деревни пожаловались в минкульт на Никиту Михалкова

Картина дня. Жители карельской деревни выступили против студии Никиты Михалкова 00:00 00:00

В маленькой, но очень живописной деревне Кинерма в Карелии разгорелся скандал. В размеренную жизнь Кинермы внезапно вторглось большое кино: студия Никиты Михалкова «ТриТэ» объявила, что будет снимать там один из ключевых эпизодов нового фильма «Огонь» с Константином Хабенским в главной роли. И все бы хорошо, но, по слухам, этим ключевым эпизодом должен стать постановочный пожар, который разведут в 500 метрах от деревянных домов.

Как рассказала «КП» жительница Кинермы Ольга Гоккоева, о готовящемся «пожаре» в деревне она узнала от сестры. А та – от представителя студии «ТриТэ» Алексея Дубинина, который курировал съемки на месте.

- Я дважды звонила Дубинину и спрашивала, правда ли это, - уточняет Ольга. – Он говорил, что правда, даже больше того – эпизод будут снимать в несколько дублей, то есть поджигать декорации, тушить и поджигать снова. При этом Дубинин заверял меня, что опасаться нечего, мол, у них работают профессионалы, а на месте будут дежурить пожарные.

История быстро вызвала резонанс. Менее чем за неделю к ней подключились местные СМИ, которые выяснили, что никакого договора с пожарными у студии нет, а также администрация Пряжинского района, в состав которой и входит Кинерма. Жители деревни перепугались больше остальных и тут же написали коллективное письмо и отправили его министру культуры Карелии, в госкомитет по охране памятников и местным властям.

«Вся территория деревни имеет статус охраняемой территории. Историческое поселение также входит в Ассоциацию «Самые красивые деревни России», - говорится в письме. - На территории находится 10 памятников архитектуры. Наша деревня представляет не меньшую ценность, чем музей под открытым небом Кижи <…>. Даже если при съемках будет присутствовать пожарная машина, это не поможет в случае ЧП. В деревне нет водоемов и забор дополнительной воды невозможен».

Живописная деревня Кинерма в Карелии не должна пострадать во время съемок фильма студии Никиты Михалкова. Фото: Тимофей ШУТОВ

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с заместителем генерального директора «ТриТэ» Сергеем Гуревичем. Его комментарий и нас, и всех остальных причастных к истории, мягко говоря, удивил. Оказалось, что никакого пожара в Кинерме не будет. Более того – его там никогда и не планировали.

- Мы все-таки адекватные люди, - заявил «КП»-Петербург» Гуревич. – И не намерены подвергать риску жизнь и имущество жителей деревни. Эпизод, который будет там сниматься, – деревенская свадьба. По сюжету герои фильма – пожарные – прилетают туда, видят, что к деревне подступает лесной пожар, и эвакуируют местных жителей. Все это со множеством приключений, конечно, но о них я вам рассказать не могу.

Лесной пожар, подступающий к деревне, отмечает Гуревич, нарисуют на компьютере. Дым и прочие эффекты – создадут при помощи пиротехники. Информацию о том, что в Кинерме будет использоваться открытый огонь, наш собеседник назвал «непонятно откуда взявшимися слухами».

Местные жители к этим словам отнеслись с настороженностью и заявили, что в любом случае будут следить за ситуацией – чтобы бережно сохраненное наследие старины не оказалось уничтожено ради чьих-то амбиций.