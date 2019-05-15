Грифоны прилетели: Крылатые львы вернулись на Банковский мост

И, вот, свершилось. Знаменитые грифоны, вспорхнув золотыми крыльями, «прилетели» на свои законные места на Банковском мосту через канал Грибоедова. Грозные стражи отсутствовали более двух лет из-за реставрации и ремонта самого моста. И сегодня, 15 мая, под восторженными взглядами горожан, крылатые львы вернулись на свои постаменты и продолжат охранять спокойствие и порядок Петербурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708918" frameborder="0"></iframe> Два года реставрации: Грифоны вернулись на Банковский мост в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

Грифонов сторожащих Банковский мост демонтировали впервые за 200 лет еще 16 января 2017 года. Перевозить скульптуры были не так-то просто, ведь каждый лев весит почти по 1,5 тонны. Для демонтажа был использован специальный кран. В течение более двух лет реставраторы заботливо убирали повреждения, покрывали крылья грифонов новой позолотой с антивандальным покрытием. Пока статуи отсутствовали, отремонтировали и сам мост. У переправы обновились конструкции и сам внешний вид.

Грифонов реставрировали впервые за 200 летФото: Олег ЗОЛОТО

Особый интерес во время реставрации грифонов вызвали записки, которые жители и гости Петербурга прятали в щелях на лапах стражей. На клочках бумаги люди писали самые заветные мечты и желания, которые должны были непременно сбыться. Кроме того, в одном из крылатых львов нашли целый клад монет.

Стоимость реставрации грифонов составила около 20 миллионов рублей. В среду работники аккуратно установили крылатых львов на место и закрепили их. Теперь грозные стражи снова будут гордо и грозно восседать на Банковском мосту, и радовать петербуржцев и туристов.

В среду, 15 мая, реставраторы установили только две скульптурыФото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня на мосту установили только двух грифонов. По оценкам специалистов, на установку четырех скульптур уйдет около 40 дней. Но все работы постараются выполнить максимально быстро, чтобы к середине лета Банковский мост открылся и радовал горожан и туристов.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Павлов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

- По доброй традиции Сбербанк поддерживает проекты по реставрации объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Мы не могли остаться в стороне от возвращения былого облика самому банковскому символу нашего города. Эта история началась в год празднования 175-летия Сбербанка, и сегодня мы с радостью наблюдаем, как эти величественные символы возвращаются на свои исторические места. Банк полностью взял на себя миссию по реставрации крылатых львов. Мы надеемся, что жители и гости города будут бережно относиться к хранителям Банковского моста, и их золотые крылья будут еще долгое время сиять над каналом Грибоедова.

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