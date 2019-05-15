2019-05-15T18:35:59+03:00
Происшествия

В офисах Росимущества Петербурга проводятся обыски по уголовному делу

Силовики проводят следствие в связи с мошенничеством на 225 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В офисах петербургского Росимущества следственный комитет проводит обыскиВ офисах петербургского Росимущества следственный комитет проводит обыскиФото: Олег ЗОЛОТО
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С самого утра среды, 15 мая, в квартирах и офисах чиновников Росимущества по Петербургу и Ленобласти проводятся обыски. Оперативные мероприятия организованы следственным комитетом 47-го региона в связи с уголовным делом, которые было возбуждено в 2018 году. Речь идет о крупном мошенничестве на 225 миллионов рублей.

- Информация соответствует действительности, - подтвердили «КП-Петербург» в пресс-службе следственного комитета Ленобласти. - Мы проводим обыски в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Более подробных и развернутых комментариев не даем, пока идет следствие.

Напомним, что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в 2018 году. Тогда же по подозрению во взятке задержали заместителя главы Росимущества по Петербургу и Ленобласти Константина Калниньша, который курировал реализацию конфискованного или арестованного за долги имущества в пользу государства. По версии следствия, используя свое служебное положение он, с 1 января по 25 апреля 2017 года заключил несколько госконтрактов с гендиректором ООО «ЛидерТрансГрупп» Еленой Навоенко, которая должна была заниматься транспортировкой госимущества, но вместо этого она его распродала. При этом Калниньш получал часть дохода от продажи. В результате ущерб Росимущества составил почти 225 миллионов рублей.

В апреле 2018 года Московский районный суд Петербурга отправил под стражу Константина Калниньша. В том же месяце в связи с уголовным делом в Росимуществе произошли кадровые изменения. Должность руководителя ведомства заняла Елена Федорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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