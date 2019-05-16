Театральная Олимпиада: 50 театральных коллективов из 21 страны мира приедут в Петербург

Вскоре Санкт-Петербург станет основной площадкой для проведения крупного международного фестиваля – Театральной олимпиады. Подробностями этого события поделились на пресс-конференции в ТАСС деятели культуры и власти

Основные мероприятия олимпиады будут проходить с июня по декабрь нынешнего года. Они станут ключевыми звеньями в год, посвященный Театру.

- Уже получено официальное подтверждение об участии пятидесяти ведущих театральных коллективов из 21 страны мира, - рассказал журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Кириллов также отметил, что на проведение Олимпиады выделено 500 млн рублей из федерального бюджета и 250 млн рублей из городского.

Официальное открытие театральной олимпиады состоится 15 июня на площади Островского у Александринского театра.

- Это будет некое карнавально-театральное действо, которое готовят сейчас режиссер Александринки Николай Рощин вместе с известным московским художником Алексеем Трегубовым. Несколько коллективов из разных стран в нем примут участие, - поделился информацией худрук Александринского театра Валерий Фокин.

- Это важнейший диалоговый, презентационный и мультикультурный театральный форум, который станет событием для жителей Санкт-Петербурга и России в целом», - сказала заместитель Министра культуры Алла Манилова. - Для петербуржцев это будет абсолютно волшебным погружением в мир театра и в ощущение международного театрального измерения.

В пресс-конференции также принял участие (по видеосвязи) председатель Международного комитета Театральной олимпиады Теодорос Терзопулос. По его словам, сегодня фестиваль приобрел совершенно новый смысл.

- Когда 25 лет назад мы придумали Театральную олимпиаду, даже не могли себе представить, что она проживет так долго. Сегодня, в век глобализации, она призвана назвать базовые человеческие ценности: любовь, страсть, преданность», — сообщил выдающийся греческий режиссер.

Полную программу Театральной Олимпиады читайте здесь