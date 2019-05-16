На Ночь музеев 2019 зрителей впервые впустят в историческое здание Екатерининского собрания

Спустя почти век в здании бывшего Екатерининского собрания снова зазвучат овации и музы. В особняке на канале Грибоедова поселился «Петербург-концерт». Артисты в исторических залах будут репетировать и встречать зрителей.

В церемонии открытия камерного концертного зала на 200 человек принял участие врио губернатора Александр Беглов.

- Сегодня восстановлена историческая справедливость: мы открываем зал, где царит истинный петербургский дух, - сказал Беглов. - В этом здании планируется еще один зал, на 1000 человек. Я возьму это под личный контроль, чтобы это событие состоялось как можно скорее.

В церемонии открытия камерного концертного зала на 200 человек принял участие врио губернатора Александр Беглов.Фото: Олег ЗОЛОТО

На открытии выступил Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя Петербург-Концерта Сергея Стадлера.

Здание бывшего Екатерининского собрания в конце XIX и первой половине XX века являлось одним из центров культурной жизни Санкт-Петербурга. Его история неразрывно связана с именами Сергея Дягилева, Анны Павловой, Александра Кугеля, Зинаиды Холмской, Николая Евреинова, Самуила Самосуда и других известных представителей русской культуры.

Так сложилось, что музам пришлось на долгие годы покинуть стены Екатерининского собрания, но в Ночь музеев дом вновь наполнится музыкой, поэзией и театрализованным действом.

На открытии выступил Симфонический оркестр Санкт-ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО

Первых зрителей малый зал примет 18 мая. Гостей ожидает насыщенная программа: выступление Государственного Рогового оркестра, театра «Антре», ансамбля танца «Барыня», театра «АРТ», солистов Петербург-Концерта. Еще один приятный бонус – экскурсия по Екатерининскому собранию. Не забудьте сделать фото на роскошной парадной лестница – яркий образец петербургского модерна – превратится в настоящую ленту времени. По ней можно будет перенестись в те времена, когда здесь устраивались пышные маскарады, музыкальные и драматические вечера, проходили репетиции первых «Русских сезонов», спектакли театра «Кривое зеркало» и оперетты режиссера Николая Северского, заседали члены литературного кружка Корнея Чуковского.

Петербург-Концерт приглашает первыми увидеть воссозданную историческую концертную площадку и насладиться оригинальной праздничной программой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург-Концерт приглашает первыми увидеть воссозданную историческую концертную площадку и насладиться оригинальной праздничной программой. Гостей ждет выступление Государственного Рогового оркестра, театра «Антре», ансамбля танца «Барыня», театра «АРТ», солистов Петербург-Концерта. Сопровождается экскурсией по Екатерининскому собранию.

Полную программу акции Ночь музеев читайте здесь