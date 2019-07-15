10 фактов об ЭКО, которые нужно знать всем

Девушка, заморозившая собственную яйцеклетку, чтобы использовать ее спустя 10 лет, и родители, выбирающие пол своим еще не рожденным детям, тоже не герои фантастических историй. Технологии искусственного оплодотворения развиваются все активнее. Интересные открытия и факты об ЭКО - в этой статье.

1. Шансы зачатия с первой попытки ЭКО и зачатия естественным способом практически равны

Вероятность удачного результата ЭКО с первого раза составляет около 30%. Хотя кажется, что этого мало, пары без медицинских проблем имеют не намного больше шансов на зачатие с первой попытки — около 38%, по данным исследований ученых Дюссельдорфского университета.

Однако статистика условна. Гораздо большее значение имеют ваши личные показатели — причины бесплодия, возраст, образ жизни.

2. В России нет ограничения по максимальному возрасту для проведения ЭКО

Точнее, нет законодательного ограничения. На практике после 35-40 лет у женщин возникают проблемы с качеством яйцеклеток. Допустимый возрастной предел в каждом конкретном случае определяет врач, исходя из показаний, клинических рекомендаций. Он же может предложить альтернативные варианты — например, зачатие с помощью донорской яйцеклетки или суррогатного материнства.

В мире же самой возрастной женщиной, зачавшей ребенка в результате ЭКО, считается испанка Мария дель Кармен Боусада, которая родила почти в 67 лет.

3. Эмбрионы можно заморозить, чтобы использовать в будущем

Современные медицинские разработки позволяют замораживать эмбрионы, которые пара может использовать в своих следующих попытках ЭКО.

Криотехнологии будут полезны и тем, кто в данный момент еще не решился заводить детей, но боится лишиться этой возможности в будущем. Заморозка своего биоматериала (яйцеклеток или спермы) позволит стать родителями через несколько лет.

При появлении такого способа сохранения эмбрионов возникли сомнения, не снизит ли использование заморозки эффективность ЭКО. Однако группа ученых под руководством доктора Вуонг из Университета медицины и фармацевтики в Хошимине провела исследование и выяснила, что на результат искусственного оплодотворения состояние эмбрионов (ранее подвергшихся заморозке или только что полученных) не влияет.

4. Каждая последующая процедура ЭКО увеличивает вероятность зачатия

Исследования результатов лечения от бесплодия, проведенные в 2015 году учеными Бристольского университета и Университета Глазго, показывают: чем больше попыток, тем выше шансы на положительный результат ЭКО. К шестой процедуре вероятность зачатия будет составлять более 50%. Но, к сожалению, это не значит, что после некой попытки, например, десятой, вероятность успеха ЭКО любой женщины станет 100%.

5. Вероятность рождения двойни при ЭКО выше, чем при естественном оплодотворении

Рождение двойни часто воспринимается обывателями как признак того, что пара использовала репродуктивные технологии для зачатия ребенка. Действительно, по статистике Управления по оплодотворению и эмбриологии человека Великобритании, вероятность многоплодной беременности при ЭКО выше, чем без него: 20-25% против 6%.

Дело в том, что для увеличения эффективности процедуры женщине трансплантируют несколько эмбрионов (чаще всего два). И у каждой пятой женщины приживаются оба плода.

Раньше количество трансплантируемых эмбрионов было большим, а вероятность многоплодной беременности выше — около 60%. Однако развитие медицинских технологий привело к тому, что сейчас для зачатия достаточно меньшего количества эмбрионов. В соответствии с рекомендациями приказа Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н в нашей стране при ЭКО используются один или два эмбриона.

6. В России можно сделать ЭКО бесплатно по полису ОМС

Механизмы повышения рождаемости в действии — дорогостоящая процедура ЭКО включена в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

Чтобы получить направление на бесплатное ЭКО, необходимо:

• пройти медицинское обследование и подтвердить бесплодие,

• обратиться в женскую консультацию по месту регистрации,

• дождаться решения окружной комиссии.

Ждать процедуры в списке очереди на искусственное оплодотворение придётся не годы, а всего несколько месяцев.

Если первая попытка окончится неудачно, разрешается бесплатно повторить ЭКО, но в порядке новой очереди. В течение одного года можно сделать не более двух процедур, если они сопровождаются стимуляцией суперовуляции.

7. При ЭКО запрещено выбирать эмбрионы исходя из пола будущего ребенка

Пол ребенка формируется спустя несколько дней после оплодотворения. Если зачатие происходит с помощью ЭКО, эмбрион диагностируют на наличие генетических заболеваний. Технологически с помощью этого исследования можно узнать и пол будущего ребенка.

Однако в России выбор эмбриона по полу запрещен с 2011 года. Единственное исключение — наследственные заболевания в семьях родителей, которые передаются только мальчикам, или только девочкам.

Многие страны придерживаются той же позиции, опасаясь неестественного гендерного перевеса в одну или другую сторону. Но есть и такие, где выбор пола при ЭКО допустим, например, в США.

8. ЭКО в летнее время повышает шансы на положительный результат

Оказывается, лето — это самое подходящее время не только для отдыха. Наблюдения врачей из клиник Ливерпуля и Честера в Великобритании показывают, что ЭКО, проводимое в самые теплые месяцы, более результативно, чем в другие сезоны. Причины такой зависимости пока не выяснены.

Возможно, это связано с продолжительными солнечными днями, сопутствующим ощущением счастья и меньшим уровнем стресса. Если это действительно так, то не стоит надеяться на природу. Лучше всего отправиться в путешествие в теплые страны перед планированием ЭКО. И поработать над своей стрессоустойчивостью.

9. ЭКО можно проводить с донорским материалом

Пара может прибегнуть к ЭКО с использованием донорского материала:

• спермы — если бесплоден мужчина,

• яйцеклетки — если сложности с зачатием у женщины,

• эмбриона.

Искусственное оплодотворение также доступно одиноким женщинам. Они могут выбрать процедуру с донорской спермой или эмбрионом.

10. Музыка во время ЭКО повышает шансы на положительный результат

Пока пары пытаются увеличить вероятность зачатия при ЭКО, придерживаясь здорового образа жизни и избавляясь от негативных мыслей, врач из Испании Мариса Лопез-Тейхон нашла еще один способ повысить шансы на желанный результат — с помощью музыки. Если во время оплодотворения яйцеклетки включать приятные мелодии, то это поднимет вероятность успеха процедуры на 4,8%. Не исключено, что при таком ЭКО повышаются шансы и на рождение музыканта.

Медицинские методы ЭКО востребованы, а потому совершенствуются очень быстро. Новая высокотехнологичная эпоха расширяет возможности в сфере деторождения. А значит, эффективнее решаются проблемы с зачатием, и больше семей обретают долгожданных детей.

В клинике «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» вы можете пройти процедуру ЭКО по полису ОМС без очереди* и получить информационную поддержку о необходимых анализах и подготовке к процедуре.

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*условия прохождения процедуры без очереди действуют не для всех регионов РФ. Подробнее информацию смотрите на сайте.

Материал подготовлен в партнерстве с клиникой "Скандинавия АВА-ПЕТЕР". Лицензия № ЛО-78-01-009838 13 мая 2019 г.

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