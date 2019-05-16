«Она - девушка для клубов»: «Комсомолка» выяснила, была ли русская избранница Деппа эскортницей

Россиянка Полина Глен после информации о романе с Джонни Деппом стала, пожалуй, одной из самых неуловимых красавиц. С тех пор, как в апреле стало известно о ее романе с голливудским актером Джонни Деппом, девушка стала звездой мировой прессы. Вот только известно о ней всего ничего – своим родным Полина запретила говорить о личной жизни.

А еще совсем недавно Глен как могла привлекала к себе внимание, и с трудом находила клиентов для своей школы танцев в Петербурге. Она давала рекламу в городских пабликах, а в своей группе выставляла откровенные фото и видео, где исполняет тверк – танец, в котором главную роль играет пятая точка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705532" frameborder="0"></iframe> Джонни Депп и его русская невеста Полина Глен.Жизнь его ничему не учит? После скандального развода 55-летний Джонни Депп вновь собирается жениться. В этот раз - на 20-летней танцовщице из России.

Теперь Полина решила подчистить свое прошлое. Она с завидной скоростью удаляет все свои снимки и видео из социальных сетей. Но «Комсомолке» все же удалось выяснить, как девушка жила в России.

МУЗЫКА, ТАНЦЫ, СКАЛОЛАЗАНИЕ

Мы уже писали о том, что Полина – коренная петербурженка. Ее мама Ирина – ветеринар, но кроме лечения животных еще продает оборудование для рентгена. Отец Геннадий живет от супруги отдельно, и занимается защитой прав потребителей. Родители хранят молчание обо всем, что происходит в личной жизни дочери. Но «КП» удалось найти пост, который сама девушка несколько лет назад написала на своей страничке в социальной сети – сейчас она уже удалена.

До переезда в Америку Полина Глен жила в Петербурге и была обычной девочкой.Фото: СОЦСЕТИ

- Танцами я начала заниматься с пяти лет, - рассказывала о детстве Полина. – За свою жизнь я очень хорошо для себя поняла одну вещь: «Чем больше человек занят, тем больше у него свободного времени!». С детства я посещала кучу кружков: хореографические, музыкальные, художественные и даже десять лет занималась скалолазанием. Но со временем вкусы менялись, а в каких-то сферах я дошла до своего «пика» и стало скучно. И самая большая моя страсть осталась к танцевальной культуре, ведь там никогда не добиться совершенства. И это жутко мотивирует продолжать работать над собой. У меня было много стилей и направлений, которые я перепробовала, чтобы найти себя, найти именно тот, с помощью которого я бы смогла донести людям то, что живет внутри меня.

Поклонники звезды «Пиратов Карибского моря» нашли в интернете прайс, в котором ночь с петербурженкой Полиной Глен оценивали в 60 евро.

Полина, по ее словам, свою карьеру начинала с «нуля». Девушка, рассказывая о себе, раньше не стеснялась в выражениях.

- На вопрос: «Полина, а как ты начала?». Мой вечный ответ: «Я просто взяла и начала», - признавалась Глен. - У меня совершенно не было денег и инвестиций, я не придумывала маркетинговый план, не копировала с других школ и даже не совершила ни одного расчета. Минус, да, честно говоря, мне было … [плевать]. Я просто творила. С 2012 года я была вынуждена поменять больше 14 залов, и каждый переезд был равносилен полному самоуничтожению всех моих усилий. Все что ты делал – пфф, и этого уже нет. Я спала и видела залы, искренне ненавидела все, что связанно с арендой. Я знала каждый зал в городе и расписание его свободных часов. Я просто не могла понять - за что? Ведь я делаю то, что по-настоящему люблю. Но жизнь продолжала вставлять мне палки в колеса как могла.

polinaglen I can t get no sleep..;) Shootout for one and only @tevyncole . He asked me to improvise after first 8 of his choreo.. So I DID What do ya think? Dancer: @polinaglen #streetjazz #vogue #voguedance #losangeles

«ПРОДОЛЖАЛА ИДТИ К СВОЕЙ МЕЧТЕ»

Полина признавалась, что одно время даже хотела бросить танцы. И если бы она решилась на этот шаг, судьба бы вряд ли связала ее с Джонни Деппом. Девушка переехала в США после того, как выиграла на профессиональном конкурсе довольно большую сумму денег.

- Проще всего пойти работать на других людей и чтобы твоя жизнь была «нормальной», по расписанию. И ты на нее особо и не влияешь, - говорила Полина. - Но из раза в раз сделать этого мне не давали мои ученики. Каждый раз, вспоминая об этом, я просто закрывала глаза и продолжала работать, не спать, создавать и идти к своей мечте.

В свое время Полина занималась танцами, поэтому сейчас у нее идеальная фигура, которой она гордится.Фото: СОЦСЕТИ

Полина, как оказалось, владеет не только эротичными танцами. Но именно к ним больше лежит ее душа.

- С годами тренировок я получила базу таких стилей как Go-Go, RNB , Booty Dance ,Vogue, бальные танцы, классические танцы, - рассказывала Глен. - Было много стилей и направлений, которые перепробовала, чтобы найти себя. Я считаю, что go-go - это выражение абсолютно каждой девушки как личности, она будет двигаться и подавать его так, как она считает нужным, опираясь на свой характер и танцевальное прошлое, и это не может не привлекать.

А БЫЛ ЛИ ПАРЕНЬ?

В свободное от работы время, по словам некоторых знакомых, Полина пыталась устроить свою личную жизнь. Недавно в СМИ сообщили, что у Глен был роман с петербуржцем по имени Данияр. Но молодой человек признался, что никогда не воспринимал Полину как свою девушку.

- Она просто была подругой для тусовок, не более, - рассказал «КП» Данияр.

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По словам парня, с Полиной он отдыхал в местном клубе с эротическим уклоном.

Полину видели в Петербурге также в окружении местного продюсера Ашота. У девушки есть с ним фото в обнимку. Но свои романтические отношения с девушкой Ашот также отверг.

- Она была просто моей подругой, - рассказал Ашот. – Мы не были парой, не встречались, между нами не было отношений. Мы с ней просто снимали клип, какой именно, говорить я не буду. Могу сказать лишь, что она хорошая, добрая и красивая девушка.

Полину видели в Петербурге также в окружении местного продюсера Ашота.Фото: СОЦСЕТИ

ЗАПРЕТ НА БЕСЕДЫ

Но американские фанаты Джонни Деппа, тем не менее, заподозрили Полину Глен в нечистой биографии. Поклонники голливудской звезды даже нашли на одном из сайтов знакомств объявления от русской красавицы, где указана … цена за ночь. Стоимость услуги – 60 евро. На другом сайте указаны полные данные внешности девушки. Например, рост у нее 175 сантиметров, а объемы близки к общепринятому идеалу: 86 сантиметров – грудь, 64 – талия, 90 – бедра.

Масла в огонь подливала и особая скрытность Глен. Ее полуобнаженные снимки стали пропадать со всех сайтов. Свою страницу в социальной сети она удалила, и не только родителям, но и знакомым запретила рассказывать о себе.

- Понимаете, я звонил Полине, но она попросила меня не рассказывать ничего о ней, - рассказал «КП» фотограф Михаил Шаповалов, который делал для Полины эротические снимки. – Распространять фото она также запретила.

Родственники отказываются говорить о своей звездной дочери.Фото: СОЦСЕТИ

Правда, близких и друзей информация о работе Полины в эскорте повергал в шок.

- Вы что там! До свидания, - не нашел что ответить отец девушки Геннадий.

Более разговорчивыми оказались друзья Глен.

- Успешным и красивым часто завидуют. Вам ли не знать? – пояснила подруга Полины Мария. - Знала ее со школьных лет только с хорошей стороны, талантливая и отзывчивая девочка.

Полина обожает "скандальные" съемки.Фото: СОЦСЕТИ

Друзья Полины предположили, что объявления были вовсе не об оказании интимных услуг, а всего лишь о выступлениях с танцами! Ведь кроме собственной школы, у Глен был еще коллектив под названием «tophillgirls». С девушками Полина ездила на выступления за границу, и многие из них рассказывали в интернете об этом шоу. Правда, теперь и эта информация удалена. Может просто потому, что Глен боится показаться перед голливудской звездой слишком легкомысленной?

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