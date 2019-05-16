2019-05-16T21:37:42+03:00
Общество

Дорого-богато: 95-метровая яхта пакистано-американского миллиардера причалила к Английской набережной

Судно вызвало небывалых ажиотаж не только у туристов, но и петербуржцев [видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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95-метровая мегаяхта - одна из самых дорогих в мире - пришвартовалась на Английской набережной в Петербурге.95-метровая мегаяхта - одна из самых дорогих в мире - пришвартовалась на Английской набережной в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург большими судами не удивить, но эта яхта не могла не привлечь внимание. Каждый, кто проходил по Английской набережной, останавливался, чтобы сфотографировать эту красавицу.

95-метровая мегаяхта - одна из самых дорогих в мире. Kismet специально построили по заказу пакистано-американского миллиардера Шадиду Кхану.

Эта яхта временно стала новой достопримечательностью Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта яхта временно стала новой достопримечательностью Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

И это не просто средство передвижения, а настоящая роскошь для путешественника: в интерьере редкие сорта древесины и мрамор, на борту суперсовременного судна есть зимний сад, спа-центр, огромный бассейн, открытый эко-камин с индивидуальным дизайном, а ещё видеостены высотой в две полные палубы, для изготовления которых было использовано сорок два 55-дюймовых монитора. Кто же на борту?

В Петербург пришла яхта пакистанского миллиардера.Олег ЗОЛОТО

- Американцы какие-то, 12 человек, - рассказали "КП" на таможенном посту. - Все молодые, без детей. Может свадебное путешествие у них такое? Знаем, что до этого причаливались в Финляндии. Куда после Петербурга, не сообщали, они вообще по-русски не говорят. Обслуживает яхту 28 человек, тоже все иностранцы. Странно, что cудно интерес такой вызвало, не Абрамович же приехал. У него и то корабль побольше будет!

Размеры судна впечатляют! Фото: Олег ЗОЛОТО

Размеры судна впечатляют!Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоимость аренды такой красавицы 1 200 000 евро в неделю. А сколько стоит сама яхта? Даже предположить сложно. По предварительным оценкам экспертов, цена яхт такого класса и размера около 150-170 млн долларов. А у этой еще и интерьер уникальный, так что сумма вполне может перевалить за 200 млн.

К слову, петербуржцы не просто фотографировали судно с берега, но и хотели попасть внутрь, даже паспорта заграничные приготовили. Но, увы, без специального приглашения на борт частной яхты не пускают.

- Хоть издалека посмотрим, - улыбаются проходящие мимо туристы. - Мы просто обалдели от такой красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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