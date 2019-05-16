Сотрудники петербургского рекламного агентства приютили бездомных щенков и создали сайт для поиска им хозяев

Теплым майским днем на территории «Красного Треугольника» Петербурга появились на свет семеро маленьких щенят. Трогательные зверята скулили и пищали, чем привлекли к себе внимание сотрудников рекламного агентства, чей офис находится на территории бывшего завода. Конечно же, петербуржцы просто не смогли пройти мимо. Мало того, чтобы отмыли, привили и накормили малышей, так еще создали для щенков свой бренд и сайт. С помощью портала уже трое хвостатых смогли найти себе хозяев и отправиться с ними в новый дом.

- Прямо у дверей нашего агентства на «Красном Треугольнике» на свет появился выводок настоящих рекламных псов. Говорят, что мать раньше работала эйчаром в сетке, но мы думаем, что это просто слухи, - поделились информацией рекламщики.

Заряженные на креатив собачки живут возле рекламного агентства под присмотром его сотрудников. Каждому щенку они устроили фотосессию, а также написали краткую характеристику. Получилось, разумеется, креативно.

Так, например, малыш Хаммер с большими лапами и пока в силу возраста немного неуклюжий. Создатели сайта отмечают, что он является идеальной визуализацией слову «увалень».

Это милый Хаммер Фото: Сайт Рекламные псы

Есть еще маленькая девочка по имени Эпика. Она с удовольствием моется и причесывается, а вот фотографироваться не любит. У малышки приятный бежевый окрас шерсти, а на мордочке она носит красивую полумаску.

Маленькая Эпика не любит фотографироваться Фото: Сайт Рекламные псы

В отличие от Эпики, у щенка по имени Клио все отлично с позированием. Серенькая красотка явно чувствует себя выставочным псом и мечтает о красной дорожке.

Веселая девчонка Клио Фото: Сайт Рекламные псы

Еще ищет себе хозяина хитрый и любопытный любитель женских сумочек мальчик Драм. У него большие уши, которые трясутся в разные стороны. Так он разгоняет тоску свою и окружающих.

Любитель женских сумочек Драм Фото: Сайт Рекламные псы

Эти щенки – идеальные компаньоны. Поэтому, если вам нужен верный и веселый друг, то бегом отправляйтесь на «Красный Треугольник» или свяжитесь с сотрудниками агентства через сайт рекламных псов.