Петербургским школьникам сорвали пробный ЕГЭ по английскому языку

16 мая школьники по всей стране должны были сдавать пробный единый государственный экзамен по английскому языку. Такие «пробники» проводят, с одной стороны, для того, чтобы отшлифовать техническую часть процесса, а с другой, чтобы дети понимали, что их ждет, и чувствовали себя увереннее на настоящем экзамене. Для устной части английского - а речь идет именно о ней - это особенно важно: экзамен проходит за компьютером, с микрофоном и наушниками.

В 09.00 дети разошлись по кабинетам, расселись по местам. Осталось только распечатать бланки, которые поступают в регионы из Федерального центра тестирования (ФТЦ). Однако школьные компьютеры отказались читать диски с зашифрованными заданиями - присланные из ФТЦ ключи из-за технического сбоя не подошли.

- Это было большой неожиданностью и для школьников, и для педагогов, - рассказала «Комсомолке» мама одной из выпускниц Ульяна. - Дочь говорит, они около получаса пытались как-то решить проблему. Ничего не получилось. Но и домой детей тоже не отпустили. Так они и просидели в аудитории до 12 часов.

Как оказалось, сорван был экзамен не только в Петербурге. При обсуждении темы в сообществе учителей в соцсети быстро выяснилось, что без апробации осталась практически вся Россия. А вот Ленинградской области повезло. Она вошла в число пилотных регионов с новой технологией получения заданий.

- Сдали те, кто изначально отрабатывал технологию доставки электронных материалов по Интернету,- объяснили педагоги. - А те, кому суждено было получить по старинке диски (да еще и бракованные), потратили день впустую.

- Ленинградская область в этом году получает все материалы через Интернет по защищенному каналу в пилотном режиме, - уточнили местные учителя. - У нас нет больше специальной доставки, поэтому и на устный английский дисков нет. Скоро все так будут получать.