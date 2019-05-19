2019-05-19T20:31:45+03:00
Происшествия

В Петербурге на КАД ГАЗель после аварии с иномаркой вылетела в стоявшего рядом водителя: погиб военный

В аварии пострадали также женщина с 8-летней девочкой [видео]
Роман ЛЯЛИН
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В аварии погиб мужчина Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВ аварии погиб мужчина Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Массовая авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. На 98 километре КАД женщина, ехавшая на "Форд Фокус" не справилась с управлением и на скорости влетела в стоявшую "ГАЗель". От удара последнюю выбросила прямо в стоявшего рядом водителя.

- Мужчина умер на месте происшествия от полученных травм, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - После этого "ГАЗель" выбросило на другую полосу, где она столкнулась с "Хендай Акцент".

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием грузовика.

В аварии также пострадали пассажиры "Форда". Травмы получили 30-летняя женщина и 8-летняя школьница. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

- Водитель ремонтировал Газель в правом ряду, девушка не успела затормозить, - рассказывают очевидец Светлана.

На место происшествия выехал вертолет Фото: ДТП и ЧП Петербурга

На место происшествия выехал вертолет Фото: ДТП и ЧП Петербурга

К слову, на месте аварии заметили бегающую собаку. Оказалось, что она была в машине с водителем. Сразу же после ДТП за ней бегала женщина. Скорее всего, пассажирка погибшего шофера. По словам горожан, погибший был военным в отставке.

В машине ехала школьница Фото: Дтп и Чп Петербурга

В машине ехала школьница Фото: Дтп и Чп Петербурга

- Очень хороший человек, - рассказывает знакомый погибшего. - Мужик! Таких поискать. Печально,пару дней назад с ним только общался.

На место происшествия прибыл вертолет.

Водитель чинил колесо у машины Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Водитель чинил колесо у машины Фото: ДТП и ЧП Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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