2019-05-17T10:46:12+03:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Архангельской области

Чтобы спастись от огня, люди прыгали из окон [видео]
Петр КИБЕР
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Деревянный двухэтажный многоквартирный дом сгорел полностью. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской областиДеревянный двухэтажный многоквартирный дом сгорел полностью. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области
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Полтора десятка бойцов противопожарной службы МЧС Архангельской области были подняты по тревоге в ночь с 16 на 17 мая. Около полуночи на острове Кего вспыхнул огонь. Горел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Старый барак вспыхнул как спичка. К сожалению, без жертв не обошлось.

- Сообщение о пожаре на втором этаже бывшего общежития поступило в 00:15 17 мая. К месту ЧП выехал расчет островной пожарной части № 99. К этому времени здание горело открытым огнем. Сильным ветром искры несло на соседнюю деревянную двухэтажку и другие постройки, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Архангельской области.

На Кегострове (Архангельск) произошел крупный пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме.

Чтобы помочь справиться с пламенем, на остров на лодках были отправлены еще несколько бойцов противопожарной службы. К сожалению, с собой они могли взять лишь мотопомпы. А двух автоцистерн, что есть на Кегострове, оказалось мало. Всего с огнем сражались 16 человек личного состава. Но их усилия не позволили спасти постройку. Деревянный дом сгорел полностью.

Пожарным больше трех часов пришлось спасать соседние здания от огня. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области

Пожарным больше трех часов пришлось спасать соседние здания от огня. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области

Известно, что двухэтажное деревянное здание по улице 5-го авиаполка ГВФ на острове Кего, который расположен в дельте Северной Двины, было построено как общежитие для работников аэропорта. Именно здесь с 1931 по 1963 годы была главная воздушная гавань Архангельска. Позднее здание стало многоквартирным домом. На момент в нем проживало порядка 15 человек, в основном пенсионеры.

К моменту прибытия пожарных большинство жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, при этом некоторым пришлось прыгать со второго этажа, чтобы спастись. Так двое детей 4 и 11 лет остались целы, а их мать при приземлении сломала обе голени и была госпитализирована. К сожалению, без жертв не обошлось, при разборе пепелища были обнаружены тела двух пожилых соседей - мужчины и женщины.

Пламя уничтожило все, включая вещи, документы и стоявшие рядом отечественные легковушки. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области

Пламя уничтожило все, включая вещи, документы и стоявшие рядом отечественные легковушки. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области

Но пожарным пришлось спасать и соседние постройки, которые готовы были вспыхнуть в любой момент. Всех жителей из них эвакуировали, а сами дома удалось отстоять. Обгорели лишь три отечественных авто, которые стояли поблизости. Завершить работы удалось лишь к трем часам утра. Сейчас в причинах крупного пожара и гибели людей разбираются дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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