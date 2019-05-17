Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Архангельской области

Полтора десятка бойцов противопожарной службы МЧС Архангельской области были подняты по тревоге в ночь с 16 на 17 мая. Около полуночи на острове Кего вспыхнул огонь. Горел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Старый барак вспыхнул как спичка. К сожалению, без жертв не обошлось.

- Сообщение о пожаре на втором этаже бывшего общежития поступило в 00:15 17 мая. К месту ЧП выехал расчет островной пожарной части № 99. К этому времени здание горело открытым огнем. Сильным ветром искры несло на соседнюю деревянную двухэтажку и другие постройки, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Архангельской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709296" frameborder="0"></iframe> На Кегострове (Архангельск) произошел крупный пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме.

Чтобы помочь справиться с пламенем, на остров на лодках были отправлены еще несколько бойцов противопожарной службы. К сожалению, с собой они могли взять лишь мотопомпы. А двух автоцистерн, что есть на Кегострове, оказалось мало. Всего с огнем сражались 16 человек личного состава. Но их усилия не позволили спасти постройку. Деревянный дом сгорел полностью.

Пожарным больше трех часов пришлось спасать соседние здания от огня. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области

Известно, что двухэтажное деревянное здание по улице 5-го авиаполка ГВФ на острове Кего, который расположен в дельте Северной Двины, было построено как общежитие для работников аэропорта. Именно здесь с 1931 по 1963 годы была главная воздушная гавань Архангельска. Позднее здание стало многоквартирным домом. На момент в нем проживало порядка 15 человек, в основном пенсионеры.

К моменту прибытия пожарных большинство жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, при этом некоторым пришлось прыгать со второго этажа, чтобы спастись. Так двое детей 4 и 11 лет остались целы, а их мать при приземлении сломала обе голени и была госпитализирована. К сожалению, без жертв не обошлось, при разборе пепелища были обнаружены тела двух пожилых соседей - мужчины и женщины.

Пламя уничтожило все, включая вещи, документы и стоявшие рядом отечественные легковушки. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Архангельской области

Но пожарным пришлось спасать и соседние постройки, которые готовы были вспыхнуть в любой момент. Всех жителей из них эвакуировали, а сами дома удалось отстоять. Обгорели лишь три отечественных авто, которые стояли поблизости. Завершить работы удалось лишь к трем часам утра. Сейчас в причинах крупного пожара и гибели людей разбираются дознаватели.