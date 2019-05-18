2019-05-17T16:43:54+03:00
Общество

«Ночь музеев 2019» в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция

Санкт-Петербург, как и другие города, в ночь с 18 на 19 мая 2019 года принимает участие в акции «Ночь музеев». Мы расскажем и покажем, куда выстроились самые большие очереди - следите за нашей прямой трансляцией
Алена ЧИЧИГИНАОлег ЗОЛОТОИрина БЫСТРОВА
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«Ночь музеев» в Санкт-Петербурге 2019: прямая онлайн-трансляция с акции.«Ночь музеев» в Санкт-Петербурге 2019: прямая онлайн-трансляция с акции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня 18 мая с 18.00 до 06.00 19 мая в Санкт-Петербурге проходит акция «Ночь музеев 2019». В это время большинство музеев и выставочных центров откроют свои двери для всех желающих. Нужно лишь купить единый абонемент «Ночь музеев» за 400 рублей и по нему ходить.

В акции принимают участие десятки площадок, но самыми популярными и посещаемыми, по опыту прошлых лет, будут, как всегда Эрмитаж, где в 18.00 начнется фестиваль «Химические элементы», Ботанический сад Петра Великого, где с 23.00 пройдут концерты на свежем воздухе, «Ленфильм» со своим закулисьем кинофабрик, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, где в этом году выступит Светлана Крючкова. Чтобы выбрать для себя мероприятия, ознакомьтесь с полной программой «Ночь музеев 2019» в Санкт-Петербурге.

Журналисты «Комсомольской правды» в Петербурге» в течение всего вечера 18 мая также будут принимать участие в акции «Ночь музеев». Расскажем, что интересного происходит, где самые большие очереди и куда стоит сходить.

КОНКРЕТНО

Музеи Санкт-Петербурга, где будет бесплатный вход во время акции «Ночь музеев 2019»

- Государственный Эрмитаж;

- Русский музей со всеми филиалами, в том числе временные выставки;

- ГМЗ «Петергоф»: парк Александрия, Фермерский дворец, Дворцовая телеграфная станция, Фельдъегерский домик, историко-культурный проект «Петергофские дачники»;

- Кунсткамера (с 11.00 до 15.00);

- Дом-музей Ф.И. Шаляпина;

- Музей Достоевского (с 11.00 до 16.00).

Ночь музеев 2019 в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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