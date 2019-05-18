Золотистые щурки и тукан: Петербуржец приютил в своей однушке триста диких птиц

Синицы, клесты, славки, снегири, жаворонки, попугай, экзотический тукан и даже золотистые щурки. Эти и другие породы пернатых можно встретить в небольшой однушке на севере Петербурга. Орнитолог-любитель Виталий Симуткин собрал в своей квартире уникальную коллекцию из трехсот птиц. У каждого есть своя кличка и свои капризы.

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

Первая птица в доме у Виталия поселилась в 2011 году. Это был маленький птенец дрозда-рябинника, которого подобрали знакомые на автомобильной трассе. Поздно вечером они привезли его к Симуткину, зная, что тот увлекается орнитологией.

БЕСЕДКА с орнитологом Виталием Симуткиным 00:00 00:00

- Я был в шоке. Думал, что же с ним сделать. В итоге удалось его выходить. Потом я начал покупать еще птенцов, - начинает мужчина. - Затем люди начали обо мне узнавать. Приносили птиц, попавших в беду. Сначала только из Петербурга. Потом подключились Ленобласть, Москва, Сочи. Да со всей страны.

Птицы живут в идеальных условиях: ультрафиолет, система кондиционирования для жаркой погоды и обогрева холодной зимой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Мини-заповедник рос, крылатых постояльцев становилось больше. Под них Виталий освободил и оборудовал лоджию. В этом уголке он все продумал до мелочей: ультрафиолет, система кондиционирования для жаркой погоды и обогрева холодной зимой.

- Создавал все по чертежам, четко просчитал, - говорит он. - Это моя личная разработка. Квартира сделана в циклическом варианте. Когда я выпускаю птиц из клеток, чтобы они размяли крылья, те летают кругами и могут намотать километры.

Сейчас у Виталия живут около трехсот птах. В основном это мелкие породы. Жильцы дома о необычных соседях знают. Иногда заглядывают и просят мужчину открыть окна шире, чтобы слышать заливистое пение.

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНА И ДРУГИЕ СЛОЖНОСТИ

- Я не профессионал, а орнитолог-любитель, - рассказал "Комсомолке" владелец маленького орнитопарка. - У меня медицинское образование. Птицы - мое хобби, которое переросло в основную деятельность. И на этом поприще я добился впечатляющих результатов.

Любовь к орнитологии у Виталия проснулась еще в детстве. Когда он был маленьким, любил листать энциклопедии, разглядывать картинки птиц. Спустя годы это стало важной частью его жизни.

- У меня есть достаточно редкие и сложные виды птиц. Некоторых нельзя найти ни в одном зоопарке мира. Одни реагируют только на летающую добычу, другие охотятся ночью. Чтобы их приручить, нужно 2-2,5 года ежедневной кропотливой работы. Это настолько сложно, что не передать словами.

Под крылатых постояльцев Виталий освободил и оборудовал лоджию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Содержать 300 пернатых – дело хлопотное. Каждому нужна забота и внимание. Виталий вспоминает, как выхаживал одного из птенцов. Ему приходилось спать вместе с малышом, чтобы тот грелся и слушал стук сердца. Это помогло, и детеныш выжил.

- Я даже не мог пошевелиться. Боялся придавить этого птенчика. Каждые два часа просыпался, чтобы покормить его. Пережевывал пищу, чтобы кормить изо рта, - делится петербуржец. - Я не могу взять один рацион и положить в один контейнер. Например, есть птицы, которые умирают, если не кормить их два часа. Ушел ты в магазин, прозевал, а она умерла. Поэтому тебе нужно сделать так, чтобы на протяжении 15 лет эта птица получала корм каждые два часа.

Нельзя забывать о географической принадлежности пернатых. Например, если птица из Латинской Америки, то фрукты с Сенного рынка для нее не подойдут. Будь добр, вези их с родины.

- Ты не можешь сказать птицам, что тебе их нечем кормить. Нет еды – достань, - вспоминает Виталий. - Я помню промежуток времени, когда по всей стране исчезли насекомые. Мне люди через Европу помогали достать корм. Сам владелец Честерского зоопарка присылал витамины, корма для питомцев. А это лучший зоопарк в мире.

Одна из мечт Виталия - создать в Петербурге орнитопарк.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одни из самых необычных жильцов квартиры – золотистые щурки. В природе эти птицы охотятся за жалящими насекомыми. Причем, только налету. В южных странах их истребляют, поскольку стаи уничтожают пчелиные пасеки.

- Создать движущуюся добычу в условиях неволи сложно, - объясняет Симуткин. - Два с половиной года я приучал их кушать из мисочки. И сейчас добился того, что они подлетают и сами едят из нее.

ЭРМИТАЖ И «ОРНИТАЖ»

Денег такое хобби не приносит. Содержание пернатой армии выходит в копеечку. Бывает, что с финансами Виталию помогают друзья.

- Они или занимаются тем же самым, или очень разделяют мои идеи. В мире есть люди, которые внимательно следят за моей деятельностью, - говорит Симуткин. – Если бы не их помощь, это было бы невозможно.

Мини-заповедник продолжает расти.Фото: Олег ЗОЛОТО

У Виталия две мечты: приручить кукушку и создать в Петербурге орнитопарк. Да такой, чтобы завидовал весь мир.

- Орнитопарк должен быть за городом. В 30-40 минут езды, - рассказывает он. – Существует такая практика. Строятся павильоны, особые вольеры. Это все вполне реально. У нас есть Эрмитаж, а будет еще и «Орнитаж». Я хочу это осуществить в России, но дальше того, что это «хороший проект» дело не идет. Обращался к депутатам. Они одобряют, говорят, что направят его в Москву, будем разрабатывать. Но потом это все затихает.

КСТАТИ

Пернатых в городе становится все меньше

По словам Виталия, заметить этот может любой внимательный горожанин.

- Виной тому экология и тотальная урбанизация. Уплотнительная застройка тех мест, где раньше гнездились птицы. Было поле на Парнасе, его закатали в бетон. Понятно, что гнездиться там жаворонки уже не будут. Им остается только лететь дальше. И таких примеров много, - говорит Симуткин.

В России есть организации, которые занимаются защитой птиц. По мнению Виталия, их деятельность организована неправильно.

- Я не вижу плодов их работы. Что они делают? Ведут учет птиц? Так это могут делать орнитологи. Развешивают скворечники? С этим справятся и школьники. Неужели серьезные мужики занимаются такой ерундой? – задается вопросом Симуткин.