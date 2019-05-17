Из российских судов уберут «аквариумы» и «клетки»

Совсем скоро из залов суда по всей России могут исчезнуть «аквариумы» и «клетки», в которых на время заседаний помещают подсудимых. Разговоры об этом ведутся давно – законопроект, например, появился еще в 2018 году – но только сейчас дело, после всех обсуждений и споров, похоже, вышло на финишную прямую. Об этом 17 мая рассказал журналистам министр юстиции России Александр Коновалов на пресс-конференции, посвященной итогам Петербургского международного юридического форума.

- Концепцию уже поддержал сам минюст и другие заинтересованные ведомства, - отметил министр. – Сейчас обсуждается два варианта, из них выберут один. Либо ограждения уберут вообще, либо будут использовать специальные перегородки из светопроницаемого пластика или стекла, чтобы можно было сохранять безопасность в зале суда, но в то же время не унижать человеческое достоинство.

По словам Коновалова, решение с перегородками он считает неплохим, но допускает также и полный отказ от ограждений. Когда именно это случится, министр не сообщил.

Напомним, убрать из залов суда «аквариумы» и клетки» потребовал Совет Федерации. По мнению чиновников, человек, будучи за решеткой, не может нормально общаться с адвокатом и, соответственно, не может гарантировать себе действительно полную и квалифицированную юридическую помощь. Идеальный вариант, считают в Совфеде – европейская технология, когда подсудимый со своим защитником сидят за одним столом.