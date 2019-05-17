Тайна черной «Волги»: Как автомобиль с петербургскими номерами стал главным подозреваемым в убийстве милиционера в Белоруссии

В белорусском Могилеве второй день царит настоящая паника. Неизвестные на автомобили похитили 22-летнего милиционера Евгения Потапович. Молодой сотрудник ГИБДД уехал на вызов один, после чего пропал. Неизвестные затолкнули силовика в машину и скрылись. Лишь поздней ночью сыщики вышли на след преступников. Связанное тело Евгения нашли в лесу. Труп был облит бензином. Милиционера, по одной из версий, застрелили из собственного пистолета. Перед смертью с телефона Евгения коллегам пришла СМС с ориентировкой на своих палачей. В ней милиционер упоминал черную «Волгу» с «русскими номерами».

«В МИЛИЦИЮ ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА»

Молодой милиционер Евгений Потапович был у руководства палочкой-выручалочкой. Сотрудники ГИБДД легко разрешал все конфликтные ситуации с водителем и откликался на любые просьбы руководства. Все коллеги Жени в один голос говорят: «Добрый, честный мальчик. За что его?». Этот вопрос сейчас волнует всех жителей города.

- Штраф мне в феврале выписывал, - делится в соцсетях жительница Могилева. - За технический осмотр пожалел, не выписал! Посмеялись еще вместе.

О работе в милиции Женя мечтал с детства. Парень всегда гордился своим отцом, работавшим в МВД. Поэтому когда встал вопрос о карьере, Евгений решил пойти по стопам отца.

В МВД Евгений проработал один год Фото: МВД Беларуси

- Он был очень добрым милиционером, очень отзывчивым, - рассказала «КП-Петербург» подруга Евгения Алина (имя изменено- прим.ред.). – Даже когда был не на работе, старался всех защищать. Как-то ко мне ломился пьяный мужчина ночью, я ему написала, и он готов был примчаться, хоть и спал уже. Он хотел сделать большую карьеру в МВД. И у родителей и у него на это были большие планы. Тем более, что он потомственный милиционер.

Евгений закончил Могилевский институт МВД Республики Беларусь, после которого попал в дорожно-патрульную службу 1-го взвода батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома. В милиции он прослужил только год…

«ВСЯ БЕЛАРУСЬ ИЩЕТ РУССКУЮ ВОЛГУ»

Евгений пропал 16 мая во время выезда. Пока силовики лишь гадают, как это произошло. По одной из версий, он остановил черную машину, чтобы доехать до места ДТП. По другой, что его в нее запихали и похитили.

- 16 мая при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения погиб инспектор дорожно-патрульной службы Евгений Владимирович Потапович, - сообщают в МВД. - Мы скорбим. Это большая потеря для всех нас. В настоящее время правоохранителями принимаются исчерпывающие меры по раскрытию убийства. УВД просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую 16 мая в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут садился инспектор ДПС ГАИ в форменном обмундировании в районе улицы Первомайской г. Могилева, а также – переулка Мигая (гостиница «Днепр»).

Василий утверждает, что не ездил на машине в тот вечерФото: СОЦСЕТИ

Сразу же после пропажи сотрудника в Могилеве, а затем и по всей стране началось масштабное усиление.

- Водители передают, что переполох у органов не только на Могилевщине, но и по всей стране, - рассказывали очевидцы. - Во всех городах Беларуси - усиленные патрули милиции.

Тело сотрудника ГИБДД нашли лишь поздним вечером. Евгений был жестоко убит. А с его номера телефона незадолго до гибели пришла СМС: «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский». Именно поэтому в Могилеве сразу же был объявлен план перехват. Вскоре в местных соцсетях появилась и фотография машины, на которой якобы похитили Женю. Автомобиль оказался с петербургскими номерами.

Машина принадлежала уроженцу Могилева Василию Никонову. Последние годы Василий жил в Беларуси, работал на заводе. Но часто ездил в командировки в Россию. Во время одной из них он и купил ту самую машину.

22-летнему Евгению нравилось служить в милиции. Фото: предоставлено kp.by друзьями Е.Потаповича

Во всей Белоруссии объявили план «Перехват». А черная «Волга» из Петербурга стал главным подозреваемым и самой разыскиваемой машиной.

- Сотрудники ГИБДД стояли на каждом углу, - поясняет Алина. – Усиленные пешеходные патрули в городе. Останавливали все черные «Волги». Позже в город въехали военные. Их тоже подключили к поиску. Убийство Жени стал преступлением номер 1 в стране.

И не зря. За убийство милиционера в Белоруссии обвиняемы грозит смертная казнь. Но сам владелец машины Василий даже не подозревал, что его машину ищут все наряды страны. Все это время он спокойно спал дома.

- К дяде вечером приехали милиционеры, забрали его в отделение и допрашивали всю ночь, - рассказал «КП-Петербург» племянник Василия Максим Никонов. – Машину отправили на экспертизу. Но он не при чем. Его машина весь вечер стояла у дома. Он никуда на ней не ездил. Брал ли ее кто-то, он не знает.

«СМС ОТПРАВИЛИ САМИ УБИЙЦЫ»

После допроса Василия действительно отпустили. После этого паника в городе только усилилась. Во всех соцсетях горожане подливают огня: «Убийцы на свободе». Дошло до того, что в Беларуси стали останавливать все черные машину на проверку. А в цыганском поселке Могилева начался настоящий разгром.

- Там сейчас хаос, - делится Алина. – Милиционеры всех опрашивают, проводят обыски. Ищут возможных подозреваемых. Куча силовиков.

Судя по всему, версия о цыганах сейчас приоритетная. Но вот жители города уверены, что убийцы могли пустить полицейских по ложному следу.

В преступлении подозревают цыганФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Я думаю, что сообщение могли написать сами подозреваемые, - делится подруга Евгения. – Хотели пустить по ложному следу, поэтому написали про машину и цыган. Мне кажется, тут было заказное убийство. Но кому это нужно было, непонятно.

Родители Евгения и родственники, тем временем, пока никаких версий не выдвигают.

- Мы все вместе только недавно вернулись из морга с опознания, - пояснил «КП-Петербург» муж сестры Евгения Андрей Петров. – Мы пока сами ничего не знаем, только из новостей. Нас не посвящали в расследование.

Сейчас родственники готовятся к похоронам. Церемония пройдет 18 мая в Могилеве. Тем временем, милиционеры продолжают поиски преступников.

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