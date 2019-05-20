2019-05-20T10:43:03+03:00
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Кот-инженер из Лахта-центра празднует день рождения

На самой большой стройке Петербурга рассказали о самом пушистом сотруднике [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Кот-инженер петербургского Лахта-центра празднует день рожденияКот-инженер петербургского Лахта-центра празднует день рожденияФото: СОЦСЕТИ
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Кто на стройке в Лахте самый рыжий и красивый? Оказывается, это местный любимчик кот по имени Фокс. Работники самой большой и известной строки в Петербурга – Лахта-центра, который возводится на берегу Финского залива в Приморском районе, впервые рассказали о своем пушистом инженере, который, по их описанию, «прекрасно рыж, грациозен, умен и умеет очаровывать с первого взгляда». А представили миру его в связи со значимым событием – сегодня, 20 мая 2019 года, один из самых ценных сотрудников отмечает день рождения.

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Фокс очень умен и самостоятелен. Для такого целеустремленного кота все двери открыты
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Кот Фокс настоящий «сын полка». Еще котенком его нашли на одном из складов. Маленького ушастика отмыли, вычистили, проверили у ветеринара и забрали себе. С годами рыжик стал полноценным работником значимой стройки Петербурга. Он поступил на службу в инженеры. В офисе у него есть свое полноценное рабочее место: коробочка, миска и лоток. И как положено на строительной площадке – своя каска и жилет.

У Фокса есть своя каска Фото: СОЦСЕТИ

У Фокса есть своя каскаФото: СОЦСЕТИ

А это рабочий кабинет, где можно сконцентрироваться одному Фото: СОЦСЕТИ

А это рабочий кабинет, где можно сконцентрироваться одномуФото: СОЦСЕТИ

Фокс очень ответственный работник. Он внимательно следит за расчетами, помогает проектировать и проверять, гладко ли проходят строительные работы. Кроме того, кот выполняет незаменимую обязанность – следить за тем, чтобы настроение в трудовом коллективе всегда было на высоте.

Кот-инженер всегда очень внимателен на работе Фото: СОЦСЕТИ

Кот-инженер всегда очень внимателен на работеФото: СОЦСЕТИ

- Если у вас выдастся непростой день, сделайте, как наши строители: несколько минут понаблюдайте за Фоксом – сами не заметите, как начнете улыбаться. А с улыбкой самое тяжелое дело весит на 5 тонн меньше, - улыбаются сотрудники Лахты.

И принимает участие во всех сложных и серьезных задачах Фото: СОЦСЕТИ

И принимает участие во всех сложных и серьезных задачахФото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 20 мая, Фокс отмечает свой день рождения. В связи с этим работники стройплощадки Лахта-центр решили поздравить кота и рассказать о своем рыжем любимце. У пушистого инженера, как и у многих современных деятельных котов есть своя страничка в соцсети. В Instagram Фокс показывает, как проходят его рабочие будни и показывает прекрасный пример другим хвостатым, которые тоже хотят быть частью чего-то нового и значимого.

Фокс внимательно следит за ходом стройки Фото: СОЦСЕТИ

Фокс внимательно следит за ходом стройкиФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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