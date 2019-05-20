«Аристократы морей» прибыли в Петербург

Мечты о дальнем плавании, бескрайних просторах и огромных парусах. У кого из влюбленных в море их нет? Для фотохудожников Юрия Масляева, Александра Алякринского и Александра Кильмета парусники – это образ жизни. Много лет они смотрят на огромные корабли через объективы камер. И преодолевают на них стихию наравне с простыми матросами. «Крузенштерн», «Седов», «Херсонес», «Паллада» – в России и мире осталось не так много величественных парусных судов. Полюбоваться этими и другими «аристократами морей» можно на выставке, которую привезли в Петербург на постоянное хранение.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Ладья «Святой Петр». Фото: Александр Кильмет

Три фотохудожника в 2016-м году объединились в Морское фотографические собрание. Хотя и до этого жизнь действительных членов Русского географического общества и членов Творческого союза России была связана с морем, сколько они себя помнят. В команде Масляева, Кильмета и Алякринского есть профессиональный дизайнер – Росита Руис. Вчетвером они организовывают выставку «Аристократы морей».

Барк "Седов". Фото: Юрий Масляев

По счету это тридцатая выставка фотографов. По всей стране и даже за рубежом кадры, которые не оставят равнодушными, увидели уже больше 400 тысяч человек.

Барк "Крузенштерн". Фото: Юрий Масляев

На выставке можно увидеть легендарный четырехмачтовый барк «Крузенштерн», который приписан к порту Калининграда. За его плечами – трансатлантические и кругосветные путешествия. Построили его на судостроительной верфи в Германии и спустили на воду в 1926 году. До войны его использовали как грузовое судно, а в 1946 году барк передали Советскому Союзу, где его переименовали в честь российского мореплавателя и адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

Барк "Крузенштерн" можно увидеть на почтовой марке. Фото: Юрий Масляев

А эту фотографию можно увидеть на почтовой марке – с 2006 года кадр стал знаменитым на всю страну. Запечатлел «Крузенштерн» Юрий Масляев – основатель Морского фотографического собрания, участник трех кругосветных путешествий, два из которых прошли как раз на этом судне, а один – на «Палладе».

Работы фотохудожников-маринистов можно увидеть в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый старейший российский парусник – барк «Седов». Впервые его спустили на воду в 1921 году, на ходу он и сегодня – бороздит моря и океаны как самый крупный учебный парусник в мире. судно пережило Великую отечественную войну в составе флота фашистской Германии. В 1945-м его передали Советскому Союзу. Этот морской гигант назван в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

Росита Руис и Александр Кильмет открывают выставку "Аристократы морей" в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

СКАЗАНО

Александр Кильмет, организатор и автор выставки художественной маринистики «аристократы морей»:

– Мой коллега Юрий Масляев любит такое сравнение: корабли снимать сложнее, чем прекрасных девушек. Потому что если девушке не понравится фотография, можно переснять еще раз. А «Крузенштерн» уже второй раз так не поставишь – этого вида не повторить.

Увидеть величественные парусники на фотовыставке может любой петербуржец.Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

Где: Выставка разместилась на первом этаже отеля Holiday Inn Express на Садовой, 62 (вход со стороны Крюкова канала)

Время работы: 24/7

Стоимость: Бесплатно