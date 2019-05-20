«Как плохой анекдот»: Гоблин разнес последний сезон «Игры престолов»

В честь выхода финального эпизода «Игры престолов» «Комсомолка» поговорила с известным писателем, переводчиком, актером озвучки и блогером Дмитрием «Гоблином» Пучковым. Почему в сожжении кучи народа нет ничего ужасного, как можно было победить дракона при помощи старинной эскимосской хитрости, кто должен был занять Железный трон и прочее – в нашем материале.

Дорога в никуда

Как оказалось, монументальная фигура Гоблина пополнила собой армию недовольных восьмым сезоном. В разговоре с корреспондентом «КП» Пучков объяснил: к актерам, режиссерам и постановке у него претензий нет. А вот в адрес сценаристов не нашел ни одного доброго слова.

- Книжки писал талантливый автор Джордж Мартин, - поделился он. – Потом книжки кончились, а сериал нужно было как-то продолжать. Отсюда, я думаю, и задержка в два года (перед восьмым сезоном сериал уходил «на перерыв», - прим.Ред.) – Мартин, видимо, не говорил, что там дальше по сюжету, и сценаристам пришлось сочинять самим. Получилось плохо.

По словам нашего собеседника, история начала скатываться еще с четвертого сезона.

- Первые три – я их вообще считаю лучшим, что было снято в сериальной индустрии – рассказывали про злобное Средневековье, кровосмесительство, интриги, убийства, отравления, - продолжает Гоблин. – Все отлично, как и должно быть. А дальше внезапно поперло: феминизм, борьба за демократию и прочий невероятный для Средневековья бред.

В ту же копилку – невнятные сценарные ходы, обрубленные на середине сюжетные линии и прочий «мусор», которым последний сезон оказался набит под завязку.

- Вот шли с Севера белые ходоки, - приводит пример Пучков. – Семь сезонов шли. Чего хотели? Зачем они лезли к калеке-Брану? Почему хотели его зарезать? Мы ничего этого не знаем и никогда не узнаем. Чушь какая-то вообще. Как плохой анекдот.

Пучков считает, что история начала скатываться еще с четвертого сезона "Игры престолов".Фото: кадр из фильма

«Сожгла и сожгла. Нормально поступила»

То же самое касается и двух последних эпизодов, где белокурая Мать драконов Дейнерис Таргариен сначала сжигает драконьим огнем целый город со стариками, женщинами и детьми, а потом погибает от рук своего возлюбленного Джона Сноу (мы ведь предупреждали вас о спойлерах в этой статье, да?). Единственное, к чему у нашего собеседника не нашлось претензий – собственно, поведение Дейнерис. По его мнению, она поступила как настоящий средневековый правитель.

- Это как раз худо-бедно объясняется, - отмечает Пучков. – Причем словами самого персонажа. Вспомните, что говорит Дейнерис: «Серсея (главная злодейка восьмого сезона – хотя здесь можно поспорить, – прим.Ред.) – нащупала-де мое слабых место, нагнала людей, чтобы я ничего не могла сжечь. А я взяла и сожгла. Вот так вот. Нет у меня слабых мест». Но тоже смешно, конечно: там в самом конце, на совете, другой персонаж предлагает выбрать нового правителя всенародным голосованием, и его поднимают на смех. «Может, - говорят, – коня еще спросить? Или собак?». Ну так если для вас люди на уровне коней и собак, то к чему вся эта драма, все эти моральные терзания? Сожгла и сожгла, нормально поступила.

Эскимосы против драконов

Другое дело – сама сцена сожжения. Гоблин недоумевает: если Дейнерис сумела превратить весь город в пепел при помощи всего одного дракона, зачем ей нужно было тащить с собой целую армию? Кормить войска, поить, обувать, тратить на это бешеные деньги?

- К защитникам города тоже много вопросов, - продолжает наш собеседник. – Сначала они стреляют по одному дракону из арбалетов, которые стоят на каких-то дурацких кораблях, и успешно его убивают. Потом стреляют по другому из арбалетов, которая стоят на стенах, и не попадают ни разу. Ну чушь же. Невозможно просто.

По словам Пучкова, дракона вообще можно было забороть гораздо быстрее и эффективнее. Например, выставить на стены не огромные неповоротливые махины, а тысячу арбалетчиков с отравленными стенами – глядишь, хоть десяток бы, но попал. Или вообще поступить с огнедышащей ящерицей так же, как эскимосы в стародавние времена поступали с белыми медведями на охоте – накормить его мясом или жиром с туго скрученным китовым усом. Мясо бы переварилось, ус бы распрямился и вспорол дракону желудок – смерть неприятная, болезненная и с гарантией.

В последнем эпизоде фанаты заметили очередной ляп: пластиковую бутылку за ножкой стула. А четырьмя эпизодами ранее в Вестеросе откуда-то возник стаканчик с кофе из "Старбакса".Фото: кадр из фильма

Побеждают подлейшие

Ну и на закуску – сюжетный ход с «посажением на трон» того самого мальчика-калеки с экстрасенсорными способностями – Брана Старка. По этому вопросу у нашего собеседника мнение тоже сложилось однозначное: с кандидатурой правителя Шесть Королевств (Семь минус получивший автономию Север – прим.ред.) явно прогадали.

- С моей точки зрения ему все эти монаршие обязанности совершенно не интересны, - констатирует Пучков. – Он несколько сезонов сидит весь в себе, занят самим собой, и ему все это не надо. Зачем его выбирать правителем – я вообще не понимаю.

Если сериал под конец хоть немного опирался на реальную человеческую историю, уверен Гоблин, то власть над Шестью Королевствами получила бы Серсея – хитрая, жестокая и подлая, да к тому же в совершенстве освоившая искусство плетения интриг. А получив – потихоньку передавила бы всех конкурентов.

Вот такие дела. Кстати, если вас концовка саги тоже не устроила, можете подписать петицию за пересъемки на сайте Change.org – ее уже поддержали почти миллион 200 тысяч зрителей со всего мира.