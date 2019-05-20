В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль мороженого

В ближайшие выходные Санкт-Петербург будет отмечать день города. Для горожан и гостей города подготовлена большая программа. Но, пожалуй, самой любимой и вкусной зоной по-прежнему останется Фестиваль мороженого. В этом году сладкоежек всех возрастов ждут 25 мая 2019 на площади Островского.

Концепция 26-го ежегодного Фестиваля мороженого связана с Годом театра в России. Не пропустите старт Театра юных сладкоежек – он назначен на 13.00. На главной сцене возле Александрийского театра выступят музыкальные кавер-группы «Свои» и «Вишневый заряд», а также детские коллективы вокальные и хореографические коллективы. Среди них: «Голосята», «Золотое яблочко», «Первый детский эстрадный центр» и другие. В течение дня здесь также будут проходить розыгрыши призов от партнеров и организаторов мероприятия.

Фестивальная программа будет распределена между несколькими зонами - с аттракционами, палатками с мороженым и площадками под мастер-классы.

Компания «Теремок» представит зону «Вело-оркестр». Проект «Театр Дети» проведет творческий мастер класс для всех желающих. Гости смогут разнообразные интерактивные зоны и сфотографироваться у арт-объектов и ростовых фигур.

Центральный сектор Фестиваля – торговая зона от известных производителей: «Юнилевер», Таллосто», «Чистая линия», «Коровка из Кореновки» и других.

В зоне Мульттеатр можно будет отдохнуть и посмотреть мультфильмы для всей семьи.

На площади будут установлены различные арт-объекты, гостей будут развлекать аниматоры и артисты.

Когда: 25 мая 2019 года с 11:00 до 21:00.