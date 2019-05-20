10 рублей за поездку: Кто и как в Петербурге торгует поддельными жетонами метро

«Жетон метро – 10 рублей штука». Такие надписи на асфальте можно увидеть в разных районах Петербурга. Предложение, конечно, заманчивое – у среднестатистического горожанина на проезд уходит почти 2 500 рублей в месяц. Вот только очень уж странное. Непонятно – развод это или откровенный криминал? Корреспонденты «Комсомолки» выясняли детали на собственном опыте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709946" frameborder="0"></iframe> В Петербурге появились поддельные жетоны метро.Видео: Иван Расторгуев

Анатомия процесса

Первое, что удивляет – полная открытость. Почта для заказов – самая обычная, на «Яндексе». Оплата – по номеру телефона. То ли авторы схемы уверены в том, что искать их никто не будет, то ли за этой внешней простотой все-таки стоят какие-то дополнительные системы защиты, для рядового «клиента» невидимые.

Как бы то ни было, отправляем письмо и спустя некоторое время получаем ответ: короткое видео и предложение взять «тестовую» партию в десять штук без предоплаты.

Особенно интересно здесь, конечно, видео. Длится оно всего две минуты. Первая часть: наглядная демонстрация работы «жетончика». Мужская рука опускает в прорезь турникета блестящий кругляшок, и панель загорается зеленым светом. Можно проходить.

Во второй части – непосредственно описание жетонов. Конструкция простая, если не сказать примитивная – не верится даже, что так можно успешно обманывать настолько сложные системы. Две медные пластинки (одна потоньше, другая потолще) клеятся на скотч на кусочек обычного ПВХ-пластика. Себестоимость – полтора-два рубля, все компоненты можно без труда найти в ближайшем хозяйственном магазине.

«Если осторожно – ничего не будет»

Первая мысль – ну конечно, развод, обманка для доверчивых. Тем не менее, журналистский долг зовет, да и оплата по факту. Так что делаем заказ – и спустя некоторое время получаем в ответ кусочек карты и фотографию места, где для нас устроили тайник. С секретностью курьер, опять же, не заморачивался – стопку жетонов он просто положил в небольшую бетонную клумбу и даже не присыпал сверху землей.

Когда мы развернули пакетик, подозрения насчет развода только усилились. Ни по весу, ни по толщине, ни даже местами по размеру фальшивые жетончики не похожи на настоящие.

Но тем удивительнее то, что они… работают. Мы истратили на «испытания» всю тестовую партию – и ни разу не задержались у турникетов дольше, чем на несколько секунд. Вот уж воистину: удивительное это явление – народная смекалка.

На вопрос о том, насколько законно использовать поддельные жетоны, и что будет, если такого вот «зайца» поймает полиция, автор схемы ответил уклончиво: ничего не будет, если соблюдать определенные меры предосторожности.

На остальные вопросы – по поводу оборота, прибыли, мотивов и так далее – ответа мы не получили. Единственное, что сказал наш таинственный собеседник – что продвинутыми системами безопасности он не пользуется и не уходит в «даркнет» потому что «объемы не те».

Помните, что вы с поддельным жетоном в метро автоматически становитесь соучастниками преступления.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сомнительная экономия

В общем, ситуация получается такая: стоят эти жетоны в четыре раза дешевле, чем «официальные», продаются массово и подозрений вроде как не вызывают – кто там заметит, что у человека спрятано в кулаке? Покупай и катайся, сколько захочешь.

Но не все так просто. Как объясняет юрист Андрей Тындик, действия и производителя, и потребителя попадают под целый букет статей – как уголовных, так и административных.

- Для изготовителя это в первую очередь статья 187 УК РФ – «неправомерный оборот средств платежей», - объясняет Тындик. – Наказание – до семи лет лишения свободы. Также здесь можно усмотреть признаки мошенничества в отношении метрополитена, потому что он из-за действий сторонних лиц лишается денег.

«Бонусом», продолжает наш собеседник, идет десяток мелких административных статей – наподобие нарушения правил торговли.

Потребителям не легче. Поскольку купить поддельный жетончик случайно нельзя – его можно только заказать со вполне определенной целью – все, кто ими пользуется, автоматически становятся соучастниками преступления. Со всеми вытекающими.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После того, как информация о поддельных жетонах появилась в СМИ, «Петербургский метрополитен» провел внутреннюю проверку и обратился в полицию, чтобы остановить торговлю. Сумма ущерба, который неизвестные умельцы нанесли подземке, пока не уточняется.