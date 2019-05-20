Это конец: Петербургский Джон Сноу не смог сказать, чем займется после финала «Игры престолов»

В России сегодня, 20 мая, вышла 6 серия 8 сезона «Игры престолов». Вся страна с самого утра с замиранием сердца проводит у телевизоров. Многие прильнули к экранам прямо на своих рабочих местах. Но для некоторых Вестерос стал не только увлечением, но и всей жизнью. Например, 25-летний Михаил Сельгис из Петербурга - один из самых известных косплееров, больше всего похожий на короля Севера Джона Сноу. Молодой человек даже бросил учебу в Политехническом университете!

Когда Михаил учился на инженерно-строительном факультете, он и не думал о карьере актера. Да и вообще «Игру престолов» начал смотреть, когда его приятели уже крепко «сидели» на сериале...

selgis_m Русский Джон Сноу

- Если честно, сначала мне не хотелось смотреть Game Of Thrones, - делился с «КП» Михаил. - Все, что я про него слышал, напрочь отбивало желание. Но потом друзья стали говорить, что я сильно похож на одного из персонажей. И я сдался: посмотрел первый эпизод. Сериал так сильно меня зацепил, что оторваться было уже невозможно. Размах съемок, костюмы – все это очень поражало.

Игра престолов (8 сезон) Русский тизер-трейлер (2019).

После просмотра нескольких сезонов в 2015 году Михаил отправился на кастинг двойников Джона Сноу. И победил. Ведь парень и вправду был сильно похож на короля Севера. С тех пор Сельгис почти не снимает с себя костюм излюбленного персонажа. Михаил даже замечает, что похож на Сноу не только внешне, но и по характеру. По его словам, их роднит, например, феноменальное упорство. А друзья парня благостно добавляют, что схожесть с персонажем сериала еще и в доброте со скромностью.

selgis_m Михаил Сельгис со своей подругой

Жизнь Михаила в образе Джона Сноу быстро стала меняться. Теперь вся страница Сельгиса в социальных сетях состоит из его фотографий в образе Джона Сноу и постами о сериале. А его ближайшая подруга – это копия красной женщины Мелисандры. Вместе с ней он даже встретился с писателем романов «Песнь льда и пламени» Джорджем Мартином.

selgis_m Михаил Сельгис на троне

- Пока в полной мере произошедшее до конца не осознается, будто это все было во сне, - рассказывал Михаил о своей встрече с писателем. - Мастер одарил нас улыбкой и радостью, а мы подарили ему открытки с его, так сказать, «детьми» на фоне прекрасных видов Санкт-Петербурга.

selgis_m Михаил Сельгис теперь популярен

Парень благодаря своей схожести быстро стал популярен. Теперь в материалах СМИ его и самого называют актером. Вместе с подругой он гастролирует по стране. А в своих интервью Сельгис говорит, что понял, «что такое популярность». Правда, звездная болезнь, судя по всему, задела Михаила намного больше, чем самого Кита Харрингтона.

selgis_m Dear George Martin so hints that these guys will not die sure (or they are next )

После выхода 6 серии 8 сезона «Игры престолов» мы попросили Михаила об интервью. Он в свою очередь сказал, что примет вопросы в письменном виде и ответит на них, когда будет время... На это у парня ушел весь день. А к вечеру двойник Джона Сноу нам дал ответ-отписку на наши вопросы: «На часть я уже отвечал не раз, на другое пока не готов дать ответ». После этого на все наши звонки актер-подражатель не ответил.

selgis_m Михаил Сельгис в образе Джона Сноу

Поэтому мы уточнили у Михаила в соцсетях, чем он намерен заниматься дальше. На что он переслал сообщение, что «Не готов ответить». Судя по всему, эпопея и вправду резко перевернула жизнь Михаила. Но сериал закончился, и нужен ли теперь будет людям образ его персонажа? На это, видимо, даже у самого Михаила нет ответа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/709513" frameborder="0"></iframe> Мобильный Джорджа Мартина.Вышла последняя серия «Игры престолов». А вот чем закончатся книги? Мы пофантазировали на эту тему, «заглянув» в мобильный Джорджа Р.Р. Мартина.

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