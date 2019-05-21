Школьник из Петербурга взял первую премию Американского математического общества в США

Школьник из Петербурга Руслан Магдиев блеснул в США: на международном научном конкурсе Intel ISEF 2019 он получил первую премию Американского математического общества. Это первый за 30 лет случай, когда ее лауреатом стал юный ученый из России.

Руслан – воспитанник петербургской Лаборатории непрерывного математического образования (ЛНМО). 20 лет назад ребята из Лаборатории впервые отправились покорять Intel ISEF – и с тех пор участвуют в нем каждый год. За это время из них сформировалась целая плеяда лауреатов – именами самых талантливых даже назвали пять малых планет Солнечной системы.

И вот – новая победа. Да еще какая! Первую премию Американского математического общества в научных кругах называют «малой нобелевкой». Конкуренция – безумная: 2 000 участников из 75 стран.

- В США ребят, которые удостоились этой премии, на вокзалах и в аэропортах встречают губернаторы штатов, - рассказывает Мария Чистякова, заместитель директора математических классов ЛНМО и учитель Руслана. – Поэтому то, что в этом году ее получил наш воспитанник, особенно приятно и почетно.

По традиции Руслан привез в ЛНМО из Америки подарок: плюшевую ламу.

Для близких и друзей победа юноши не стала сюрпризом. Наукой Руслан «заболел» еще в детстве – а под свое увлечение математикой даже подвел целую философскую базу.

- Я всегда хотел узнать устройство мира, - поделился он с нами в беседе. – Увлекался химией, физикой, биологией, литературой. Ну а чуть позже я пришел к пониманию того, что самый фундаментальный способ познать мир – изучать математику. Эта наука куда сложнее и глубже, чем принято думать, она не ограничивается одними цифрами и формулами.

В восьмом классе Руслан перешел в ЛНМО и полностью посвятил себя математике – отказался от развлечений, свел к минимуму контакты с друзьями. Четыре года, пока его сверстники гуляли и жили в свое удовольствие, он упорно грыз гранит науки – учился без устали по вечерам, по ночам, в выходные и праздники. Для семнадцатилетнего парня – редкостное упорство.

Руслан уже вернулся из США. Впереди у юного математика много работы – не за горами ЕГЭ и поступление в ВУЗ. Ну а когда все устаканится с учебой, наш герой планирует вернуться в ЛНМО в качестве научного руководителя.