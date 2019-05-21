«Наш клиент старше 30 лет и с лишним весом»:Медики-аферисты обманули петербургских пенсионеров на миллионы рублей

В Петербурге прошли обыски по громкому уголовному делу врачей-аферистов. По всей России «медики» обманули больше 11 тысяч человек, пугая их смертельными патологиями и болячками. Старики влезали в долги и брали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы расплатиться с чудо-докторами. Криминальная схема процветала сразу в нескольких регионах России: Москве, Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей. Попались на удочку мошенников в белых халатах и жители Северной столицы.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Мошенники в белых халатах украли пенсионеров больше миллиарда рублей 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710152" frameborder="0"></iframe> Аферисты заработали миллиард рублей, ставя пенсионерам липовые диагнозы.Оперативное видео Санкт-Петербург

ДИАГНОСТИКА НА ЧУДО-АППАРАТЕ

Медцентр «Линия жизни» расположился на пятом этаже популярного торгового центра на Бухарестской улице. По соседству – кинотеатр и магазины с брендовыми вещами. На входе пациентов встречают улыбчивые сотрудники ресепшна. На дверях в коридоре висят таблички «кардиолог», «терапевт», «невролог», «эндокринолог», «диетолог». Основное направление центра – восстановительная медицина. Спектр услуг обширный: физиотерапия, гирудотерапия, лечебные массажи, озонотерапия и еще два десятка процедур. Цены, правда, кусаются. Встреча с любым специалистом обойдется в 6,5 тысяч рублей, а консилиум экспертов – почти 20.

В медцентре полно дорогостоящего оборудования.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Впрочем, жертвам об этом не говорят. Для них консультация бесплатная. Именно на эту уловку попалась мама петербуржца Сергея. Несколько лет назад пенсионерка серьезно травмировала спину. Когда ей позвонили с медцентра и предложили профессиональную диагностику на «чудо-аппарате», женщина с радостью согласилась. Вот это везение, подумала она.

- Там естественно, что нашли кучу проблем. Спросили, как она вообще еще живет? – вспоминает мужчина. - Навязали ей два кредита на сумму девять тысяч, при пенсии в 14. Сказали соблюдать диету. Она начала только на воде жить, искать работу в 70 лет, теперь дачу продает. Узнал я об этом через три месяца, когда она совсем плохо стала выглядеть.

Всегда мошенники действовали по одной схеме. Зазывали в центр, а затем всеми правдами и не правдами пытались выудить из пациента деньги. Юлии Никулиной одна из тех, кто сумел выбраться из клиники «ЭкоМед» на проспекте Обуховской Обороны, куда также нагрянули оперативники.

- Мне они сказали, что у них день открытых дверей. Пригласили за неделю по телефону, сославшись на государственную программу оздоровления населения. Якобы это их обязанность, раз в год проводить бесплатную акцию, - рассказывает женщина. - Проводят диагностику по трем направлениям: опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система и венозная недостаточность.

После осмотра Юлия едва не поседела. Парень в белом халате 1,5 часа убеждал, что ей необходим срочный курс лечения. Здоровое будущее он оценил в 150 тысяч рублей. По скидке «только сегодня и только сейчас» стоимость упала до 114 тысяч.

- Диагноз они так и не поставили, зато лечиться нужно было 1,5-2 месяца, - вздыхает женщина.

Из клиник изъяли документы и технику.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

«ЗА КАЖДОГО ЛОХА ПОЛУЧАЛИ ПО СОТКЕ»

Анастасия была одной из сотрудниц кол-центра, тех, кто обрывал телефоны и заманивал людей на первый прием. Правда, хватило ее на несколько дней. Она уволилась, как поняла, чем занимаются ее коллеги.

- Основная цель оператора - заманить на бесплатное обследование на аппарате «Диамант», чтобы выявить проблемы лишнего веса, проблемы вен и суставов, проблемы с сердцем, посмотреть состояние сосудов мозга, - рассказывает девушка. – Можно легко раскрутить «на бабки» или кредит человека, у которого есть лишний вес, он гражданин РФ, и ему больше 30 лет. За каждого «лоха» оператор получает 100 рублей. Если в клинику наведаются больше десяти - по 200 рублей. Еще 800 рублей платили за 6-часовой «выход».

Так выглядит колл-центр медцентра на проспекте Обуховской обороны.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В «ЭкоМеде» для сотрудников сделали просторный колл-центр. По периметру помещения выставили столы со стационарными телефонами. Перед глазами сотрудников повесили памятки: «Как заставить человека прийти» и «Как бороться с возражениями».

По словам Анастасии, базу номеров телефонов организация нелегально покупала у мобильных операторов.

- Когда потенциальные клиенты спрашивали, откуда у нас номер, нужно было говорить, что это открытая база с сайта РосСвязь, - вспоминает она. - Там были работяги, которым просто нужны деньги. Пенсионеры, студенты и школьники. Помимо них был руководитель и четверо его заместителей, которые следили за «холодными звонками».

По информации ГУ МВД России, жертвами мошенников стали больше 11 тысяч человек. Не менее пугающе звучит сумма ущерба – 1 млрд рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710151" frameborder="0"></iframe> Аферисты заработали миллиард рублей, ставя пенсионерам липовые диагнозы.Оперативное видео Чувашия

- У сотрудников не было даже медобразования. Проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах, - сообщает представитель МВД России Ирина Волк. - Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Его участниками стали 25 человек, с ними работают правоохранители. Не исключено, что к ним присоединятся новые фигуранты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нужно менять систему здравоохранения»

Александр Саверский, председатель Лиги пациентов:

- Цифра большая, но схема эта не новая. Обмануть пожилых и больных людей очень просто. К сожалению, наше здравоохранение превращается в чудовище, которое зарабатывает не только на болезнях, но и на их призраках. Чтобы это исправить, мы должны воссоздать государственную систему здравоохранения в необходимом объеме. Сейчас мы ушли от самой совершенной модели к средневековью, когда пациент должен искать деньги, чтобы платить за себя. Вернуть деньги, скорее всего, не смогут.

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