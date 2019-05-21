«Какой учитель – такие будут и ученики»: Лучшим педагогом Санкт-Петербурга стала Марина Зезкова из гимназии 171

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений. Учителя-предметники, директора школ, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, преподаватели колледжей и техникумов собрались в Белом зале Мраморного дворца. Там торжественно объявили победителей в 10 педагогических номинациях – лучших из лучших. Но главное событие этого дня – стало известно, какой петербургский педагог получил звание «Учитель года 2019» и будет отстаивать честь региона на Всероссийском конкурсе.

Награждение победителей конкурса педагогических достижений прошло в Мраморном дворце.Фото: Олег ЗОЛОТО

Высокой награды удостоилась Марина Зезкова, 31-летний учитель французского языка гимназии №171 Центрального района. Для нее известие о победе в конкурсе стало сюрпризом – до церемонии имя «Учителя года» держалось в секрете. Вдвойне волнительно было получать награду из рук врио губернатора Петербурга. Александр Беглов приехал на торжественное мероприятие и прежде, чем открыть конверт с именем победителя, обратился к присутствующим с приветственным словом.

– Вы делаете очень важное и благородное дело – воспитываете достойное молодое поколение петербуржцев, – сказал Александр Беглов. – Наши детишки попадают в теплые, заботливые, надежные руки. Я хочу вам сказать за это спасибо.

Марина Зезкова будет отстаивать честь города на Всероссийском конкурсе "Учитель года".Фото: Олег ЗОЛОТО

Марина Зезкова работает педагогом уже 10 лет. И болели за нее на конкурсе не только родные и коллеги, но и, конечно, ученики.

– Такая награда – это подведение итогов работы с детьми, коллегами. И, конечно, что очень важно, – работа над собой, – отметила Марина Зезкова. – Ведь какой учитель – такие будут и ученики. Это многосторонний труд и задел на будущее, желание развиваться дальше, совершенствоваться в профессии.

Петербургский педагог Илья Демаков стал лучшим учителем России в 2017 году.Фото: Олег ЗОЛОТО

У Марины Зезковой уже большой конкурсный опыт: 7 лет назад она представляла Петербург на состязании молодых учителей в составе команды города. Учительница французского призналась, что с нетерпением ждет нового этапа в жизни – всероссийского конкурса. И добавила, что у петербургских учителей всегда высокие шансы на победу.

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