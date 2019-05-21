Главный символ «Алых парусов» парусник «Россия» пришвартовался в Петербурге

До главного выпускного страны - фестиваля «Алые паруса 2019» в Санкт-Петербурге - остается чуть больше месяца. В ночь на 24 июня тысячи школьников примут участие в грандиозном празднике, который вот уже много лет отмечают именно в Северной столице. Неизменным символом «Алых парусов» является красивейший парусник. И сегодня, 21 мая, корабль «Россия» поменял место стоянки и прошел из порта Константин на набережную Лейтенанта Шмидта.

- Алые паруса на корабле «Россия» - это почти 900 квадратных метров ткани, - рассказали в пресс-службе Пятого канала, который является одним из организаторов выпускного. - При выходе в открытое море ветер может разогнать корабль до 16 узлов - максимальных скоростей, возможных для парусных судов подобного класса.

Напомним, корабль с алыми парусами впервые появился на Неве в 2005 году после перерыва в 26 лет. Он стал для всех выпускников школ символом веры в прекрасное будущее и в чудеса, которые непременно случаются.

- «Алые паруса 2019» в Санкт-Петербурге отметят на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова, - добавили на Пятом канале. - Ожидается, что в этом году в празднике примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 миллиона горожан и гостей Северной столицы.

В ночь с 23-го на 24-е июня 2019 года акватория Невы озарится тысячами огней от залпов фейерверков, и вместе с «Россией» вчерашние школьники встретят свой первый взрослый рассвет.