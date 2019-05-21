2019-05-21T19:23:20+03:00
Звезды

Шерлок – русская версия: Максим Матвеев воплотит на экране образ знаменитого сыщика

В Петербурге начались съемки сериала «Шерлок Холмс в России»
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Максим Матвеев станет сериальным Шерлоком.Максим Матвеев станет сериальным Шерлоком.
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О запуске съемок нового сериала о Шерлоке Холмсе сообщила продюсерская кинокомпания «Среда» Александра Цекало, создавшая не один десяток популярных телепроектов. Среди них: «Обратная сторона Луны», «Мажор», «Метод» и другие.

Также в профиле Facebook режиссера Нурбека Эгена, известного по фильмам «Алиби», «Тайный знак» и «Молот» появилась фотография хлопушки и ритуальной тарелки с комментарием: Поехали! Попутного ветра!

Уже известно, что сериал под названием «Шерлок Холмс в России» начали снимать в Петербурге. Сценарист Олег Маловичко («Лед», «Притяжение», «Метод») к детективам Конан-Дойля подошел творчески и привнес в них свои идеи. Так Шерлок Холмс по его оригинальному сюжету отправится искать лондонского Джека Потрошителя в Россию. Ватсона он с собой не возьмет. Заменой верного напарника в Петербурге для него станет доктор Карцев. Вместе с ним Шерлок поселится в квартире на Пекарской улице.

- Карцев станет помощником Холмса, и вместе они распутывают жуткие, преступления, несмотря на противодействия местной полиции. По прибытии в Петербург Холмс знакомится с Софьей, которая также помогает ему. Их отношения перерастают во что-то большее, но на пути у них стоят их личные призраки и видения из прошлого, мешающие им быть вместе», - сообщает пресс-служба кинокомпании.

Роль Шерлока Холмса сыграет Максим Матвеев, доктора Карцева - Владимир Мишуков, Софью - Ирина Старшенбаум. В сериале также примут участие Павел Майков, Евгений Дятлов, Константин Богомолов. Оператором-постановщиком выступит Николай Богачев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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