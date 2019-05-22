Лед и снег растаяли, пора отдыхать: Чем занимаются звезды зимних видов спорта летом

Лето, как известно, маленькая жизнь. Особенно, когда во все остальные времена года,ты вкалываешь на тренировках и соревнованиях,проливая литры соленого пота в борьбе за медали. Поэтому, совсем не удивительно, что большинство российских звезд зимних видов спорта стараются просто банально отдохнуть в положенный им отпуск. Совсем не большой. Обычно он длится не больше двух месяцев, затем начинается усиленная подготовка к следующему сезону. Впрочем, не все спортсмены, например, как известная фигуристка Елизавета Туктамышева, проводят каникулы на пляжах, нежась под лучами солнца и попивая коктейли через трубочку.

Есть и те, кто в летние месяцы напряженно трудится. Например, лучший саночник мира Семен Павличенко, в отпуске в родном Братске стал полировщиком автомобилей в сервисе, который открыл вместе с друзьями.

«Комсомольская правда» решила узнать, чем занимаются летом атлеты из Петербурга.

datsyuk13hockey Good Day at the kids camp. Always a pleasure to work with our future stars!

Павел Дацюк

Школа имени себя

Бывший игрок петербургсокго хоккейного клуба СКА Павел Дацюк, в народе известный как «Уральский Волшебник», умеет творить такие чудеса на льду, что просто обязан делиться секретами мастерства. Уже более 10 лет существует «Школа Павла Дацюка». Возникла она в родном городе хоккеиста – Екатеринбурге. Недавно там даже открылась «Дацюк-Арена», построенная на деньги президентского гранта. Соорудили ее в рекордные сроки - 13 месяцев, хотя обычно спортивные объекты обычно переходят в разряды долгостроев.

При этом только Екатеринбургом дела не ограничиваются. Школа успешно «шагает» по стране, «лагеря Павла Дацюка» каждое лето выезжают в основные хоккейные центры страны, включая Санкт-Петербург, проводят там выездные мастер-классы. Дацюк приглашает только лучших инструкторов, не только из России, но и со всего земного шара: Америки, Швеции, Словакии, Белоруссии.

Ну а сам Павел с удовольствием возится с мальчишками, наглядно демонстрируя секреты своих трюков. Объясняет и показывает, совмещая должности владельца школы и простого детского тренера. Возможного, самого высокооплачиваемого и звездного в мире. При этом 40-летний форвард, еще продолжающий карьеру, пока делает акцент на летнем формате своей школы. А после завершения игровой карьеры хочет стать менеджером, чтобы искать ребятам хороших специалистов.

Виктор Тихонов-младший, хоккей

Выйти в клетку

Внук и сын прославленных хоккейных тренеров Виктор Тихонов-младший и сам уже оставил славный след в этом виде спорта. У 31-летнего форварда СКА за плечами много трофеев и медалей.

Впрочем, его увлечения хоккеем не ограничиваются. Есть еще и два увлечения, где он собирается со временем себя реализовать. Главное – это боевые единоборства. По завершению карьеры хоккеист собирается выйти в клетку октагона: перейти в ММА и провести там хотя бы один бой. Его кумир – Федор Емельяненко. Поэтому, все лето он усиленно околачивает грушу – в прямом смысле слова. Боксерскую.

А за спарринг-партнерами далеко ходить не надо. Они под рукой. Его супруга сперва занималась балетом, а потом тоже увлеклась единоборствами. Бокс, крав-мага, бразильский джиу-джитсу. У Евгении уже двое детей, но она никогда не отказывается встать в «стойку» с супругом и провести бой.

Еще Виктор здорово играет в гольф - на уровне профессионала. И также серьезно интересуется тюнингом машин. А еще у него есть джип, который он сам модернизирует до суперпроходимого варианта, заказывает запчасти, ставит их. Так что, когда хоккейные баталии в жизни Тихонова-младшего завершатся, ему предстоит сделать сложный выбор будущей профессии.

Екатерина Юрлова-Перхт, биатлон

В ожидании весны и вдохновения

Какая девушка не писала в детстве или юности стихи? Но только единицы готовы их вынести на всеобщее обозрение. Тем более, когда ты – известная спортсменка, чемпионка мира, звезда биатлона – одного из самых популярных видов спорта современности. Уроженка Петербурга Екатерина Юрлова-Перхт решила рискнуть. За ее плечами уже изданный сборник под названием «В ожидании весны». Название, кстати, вполне символичное, ведь многие биатлонисты весь сезон мечтают именно об этом времени года. Скорей бы весна, скорей бы домой.

Ну, а для Кати, в период свободы от лыж и гонок, можно серьезно заняться еще и стихотворчеством. Когда «позади остаются бесконечные переезды, напряжение сборов и соревнований, слепящее белое полотно лыжных трасс».

Хотя, конечно, сочиняет королева биатлона в любое время года: никто ж заранее не знает, когда и где тебя застанет вдохновение! Первые строчки были написаны в 14-15 лет. Конечно, о любви.

Хотя сейчас Екатерина выбирает и более серьезные темы. Например, одно из произведений посвятила бывшему тренеру сборной, немцу Вольфгангу Пихлеру.

Тем более, что в личной жизни у спортсменки сейчас все хорошо. Обрела счастье с массажистом сборной Австрии Йозефом Перхтом (отсюда и двойная фамилия), у пары родилась дочь Кира.

При этом российская биатлонистка успешно вернулась в большой спорт, став в этом году вице-чемпионкой мира на дистанции 15 км. Еще несколько лет спортивной карьеры впереди у Кати точно есть. А дальше можно посвятить себя всю себя поэзии.