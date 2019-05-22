Излучения здоровья: чем МРТ поможет при головной боли и сложной беременности

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с врачом-рентгенологом МРТ Надеждой Смоленцевой 00:00 00:00

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

Человеческий организм - сложная система. Даже врач-клиницист не всегда с первого раза может понять, в чем причина той или ино жалобы. Например, головные боли могут быть следствием шейного остеохондроза, а боли в тазобедренном суставе - следствием грыжи диска поясничного отдела позвоночника. И чтобы не ошибиться, любой опытный доктор, будь то невролог, ортопед, травматолог, или кто-то другой почти наверняка направит своего пациента на лучевую диагностику – компьютерную или магнитно-резонансную томографию.

- КТ и МРТ – оба метода исследования нацелены на получение послойных анатомических срезов той или иной зоны тела человека, - объясняет врач-рентгенолог МРТ, главный врач клиники «Энерго», кандидат медицинских наук, эксперт проекта «Клиника года – 2019» Надежда Витальевна Смоленцева. – Но основаны они на разных физических принципах. При МРТ мы используем эффект магнитного резонанса, поэтому лучше видны такни, содержащие воду. Метод КТ основан на рентгеновском излучении и хорошо показывает плотные, костные структуры.

Наш эксперт объясняет: в некоторых случаях эти способы диагностики взаимозаменяемы. Но чаще врачу надо сделать правильный выбор между ними – это залог успеха. Например, МРТ идеально подходит для исследования мягких тканей, связок, менисков, суставов, сосудов шеи и головного мозга. Он незаменим при исследовании органов брюшной полости и малого таза, позвоночника и спинного мозга. Но различные костно-деструктивные изменения нужно смотреть с помощью компьютерного томографа, как и патологии легких.

Подчеркнем: направление на исследование должен дать врач, который вас обследует. «Своим ходом» можно прийти на лучевую диагностику только, если вы уже знаете свой диагноз и как наблюдать за течением конкретного недуга. Например, если врач сказал вам через год сходить на МРТ и посмотреть, в каком состоянии находится грыжа межпозвонкового диска.

СОВСЕМ НЕ СТРАШНО

Кстати, несмотря на свое грозное название, магнитно-резонансная томография (а когда-то она называлась ядерно-магнитно-резонансной – прим. авт.) – исследование абсолютно безвредное и безопасное. Оно показано и взрослым, и детям, и даже новорожденным младенцам – ведь есть ряд пороков развития, которые нужно выявлять незамедлительно. Более того, разрешено оно даже беременным женщинам.

- Мы стараемся не смотреть пациенток в первом триместре, - уточняет Надежда Смоленцева. – Жестких противопоказаний нет, но в этот период закладываются все органы, формируется организм. Лучше свести к минимуму любое влияние.

Начиная со второй трети беременности – МРТ сделают без проблем. Но только, если есть клиническое обоснование исследования. Более того, существуют даже специфическая МРТ плаценты.

- Бывает, что у пациентки плацента врастает в миометрий – особенно часто это случается после предыдущего кесарева сечения, - рассказывает Надежда Смоленцева. - Чаще всего плацента врастает в рубец. Это крайне опасная для родов ситуация, грозящая кровотечением, удалением матки и, возможно, даже летальным исходом. Мы у себя в клинике регулярно делаем МРТ плаценты. Есть и МРТ самого плода, его назначает врач УЗИ, если подозревает порок развития, например головного мозга.

А вот на компьютерную томограмму женщину в положении не отправят, так как рентгеновское излучение может негативно повлиять на развитие плода. Излучение там посильнее рентгеновского.

Исследование проводит лаборант, а расшифровывает результаты – доктор. Разделение труда!Фото: Александр ГЛУЗ

ИМПЛАНТЫ КАК НАВОДКИ

Пожалуй, ни одно обследование, не обросло таким массивом «мифов», как МРТ. Говорят, что на исследование не берут людей с татуировками и даже с зубными имплантами! Где же правда?

- Про татуировки – это из разряда страшилок, - смеется наш эксперт. – А про зубные импланты нас часто спрашивают. Тут надо объяснить, почему мы боимся металла на теле или внутри тела: он реагирует на магнитное поле и может либо сместиться, либо нагреться до высоких температур. С зубными металлическими конструкциями такое не случится, они не греются, жестко зафиксированы и никуда не сместятся. Но тут есть другой момент: они могут давать некие «наводки», которые будут искажать изображение, и мы не сможем получить объективную картину. В таком случае мы просто откажем в исследовании, чтобы не тратить время и деньги пациента.

НА ЗАМЕТКУ

Как готовиться к МРТ

Для исследования мозга, отделов позвоночника, суставов или мягких тканей специальная подготовка не требуется. Если же нужно посмотреть брюшную полость, то врач попросит вас прийти натощак: чтобы можно было оценить состояние желчного пузыря и желчевыводящих путей.

- В желчном пузыре должна скопиться желчь, это происходит в течение примерно трех часов после еды, - говорит Смоленцева. – Поэтому неважно, в какое время вы к нам пришли, утром, днем, вечером, даже ночью. Главное, не есть на протяжении этого времени.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему пациента на МРТ принимает не врач, а рентген-лаборант?

- Если пациент даже не встречается с врачом, это еще ничего не значит, - объясняет Надежда Смоленцева. – Есть разделение труда. Непосредственно исследования проводит техник, он отвечает за правильное проведение протокола. Врач в свою очередь делает описание исследования: это большой, серьезный, аналитический труд. Но это не значит, что врач – абстракция и пациент не имеет к нему доступа. При необходимости он подойдет и прокомментирует результаты исследования. У нас в клинике, например, налажен диалог по электронной почте.

Как понять, хороший ли томограф стоит в клинике, чем плохо бывшее в употреблении оборудование и по каким признакам врач-рентгенолог определит, что у пациента алкогольная зависимость? Ответы на эти вопросы слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».