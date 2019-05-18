Никаких «Е»: Где купить йогурт с пониженным содержанием сахара

Вкусно не всегда значит полезно. Но это история не про йогурты Valio Clean Label, произведенные специалистами Valio по уникальной рецептуре. В густом йогурте содержится на 40% меньше добавленного сахара, чем в классических йогуртах Valio. При этом их вкус остается неизменно фруктовым и насыщенным, а жирность составляет всего 2,9%, энергетическая ценность - 83 Ккал на 100г. То есть теперь купить йогурт с пониженным содержанием сахара и без добавления «Е» можно в любом крупном российском магазине.

- Йогурты идеальны как самостоятельный перекус, а также отлично подойдут в качестве заправки для летних фруктовых салатов, десертов, приготовления легкого мороженого и других блюд, - рассказывают на производстве. - Густые йогурты Valio «- 40 % сахара» представлены следующими вкусами: «Клубника и базилик», «Банан», «Печеное яблоко», «Манго и апельсин».

Отметим, что в мае 2017 года финский концерн Valio в России представил питьевые йогурты, содержащие на 30% меньше сахара, чем классические йогурты Valio. Питьевые Valio Clean Label - это натуральные йогурты без «Е» с содержанием жира всего 0,4 % и сниженным на 30% содержанием сахара*. Йогурты изготавливаются по лучшим стандартам Valio из молока высшего качества, отобранного на российских молочных хозяйствах, аттестованных компанией, с добавлением ягодных и фруктовых джемов, изготовленных на собственном заводе Valio в Финляндии. Вкус йогуртов, несмотря на пониженные жирность и количество сахара, остается насыщенным и имеет приятную легкую сладость, что является результатом многолетней работы финского центра исследований и разработок Valio R&D.

Как и все продукты Clean Label, эти йогурты гарантированно не содержат ГМО, консервантов и добавок с «Е». Все йогурты Valio «живые», то есть имеют необходимое количество полезной микрофлоры и не подвергаются термообработке, а значит, сохраняют все полезные свойства и витамины. В составе йогуртов нет искусственных или идентичных натуральным ароматизаторов - только самые понятные ингредиенты: молоко, сахар, фрукты и ягоды.

В ассортименте питьевые Valio Clean Label с пониженным содержанием сахара представлены в двух вариантах: ярким экзотическим коктейлем из ананаса и кокоса, традиционным и незабываемым печеным яблоком с корицей.