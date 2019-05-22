Меньше очередей, больше времени на прием: До конца 2019 года в Санкт-Петербурге 110 поликлиник станут «бережливыми»

Детская поликлиника № 50 в Приморском районе Петербурга одной из первых получила звание «бережливой». Всероссийский проект был запущен в прошлом году. Главная его – оптимизировать работу лечебного учреждения и создать для пациентов комфортные условия.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Петербурженка Ксения Павлова живет недалеко от детской поликлиники № 50. В этом году ее сынишке исполнилось два года. Скоро в их семье появится еще один ребенок. По врачам придется ходить чаще. Однако женщина не переживает. Она рассказывает, что новая система работы в больнице понятна и удобна. Можно записаться на прием на сайте или обратиться в одну из трех регистратур: для детей до двух лет, после двух, а также межрайонного центра реабилитации. Время заметно экономится.

Теперь не нужно стоять за талончиком у маленького окошка.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы сокращаем время пребывания в поликлинике уже на первых этапах. Потоки пациентов распределяются, уменьшается количество обращений в каждую регистратуру, - объясняет главный врач поликлиники №114 Приморского района Светлана Анисимова. – Плюс сократилось время обслуживания. Раньше люди проводили у окошка 20-30 минут, то сейчас мы стремимся, чтобы это было 5-10 минут.

Здоровые детки и те, кто пришел в поликлинику по болезни, не томятся в одной очереди. На первом этаже здания расположился кабинет неотложной помощи, который принимает маленьких пациентов семь дней в неделю.

Поликлиника украшена рисунками детей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Кроме того, на первом этаже всегда есть администратор, который поможет и подскажет, что делать, как записаться к врачу, где получить страховой полюс, - объясняет заведующий педиатрическим отделением Татьяна Ващукова. – Раньше за этой информацией все стояли в регистратуру.

Сотрудники все расскажут и покажут.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Привыкать к новой системе работы пришлось и врачам. Эксперимент начался с поиска «слабых мест». Сотрудники засекли время и составили хронометраж рабочего времени. Сразу стало понятно, где идут «производственные потери».

- Одна из задач программы – оптимизация рабочих мест участковых и медицинских сестер, - говорит Светлана Анисимова. - Это не только компьютеры, но и информационные программы. Чтобы сотрудники со своего рабочего места могли записать человека на прием к себе или к другому врачу.

В поликлинике №50 есть даже бассейн.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако полностью автоматизировать процесс пока не удается. Медицинские карты все еще остаются в виде толстых книжек-тетрадей. В планах у Смольного со временем отказаться и от них.

- Нужно сокращать время обработки всех материалов, - заявил врио губернатора Александр Беглов. – Бумажная карта должна уйти в прошлое. Начинать нужно с родильных домов. Первая карточка там заводится, и дальше она сопровождает человека в детскую поликлинику, затем во взрослую.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

24 «бережливых поликлиники» уже работают в Петербурге.

Из них 10 детских и 14 взрослых.

К концу года на «бережливые технологии» перейдут 110 медицинских организаций. Это 60% от поликлиник, которые работают в Петербурге.

Все поликлиники – к концу 2020 года.