2019-05-22T20:07:11+03:00
Происшествия

Подростка, устроившего поджог уникальной церкви в Карелии, признали невменяемым

Суд должен отправить сатаниста на лечение
Анна СВЕТЛАКОВА
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Подозреваемого подростка ждет суд Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео/личная страница героя публикацииПодозреваемого подростка ждет суд Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео/личная страница героя публикации
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«Аве сатана». Такой статус красовался на странице 15-летнего подростка из Петрозаводска Ивана (имя изменено – прим.ред.). Школьник прославился тем, что сжег «Успенскую церковь» XVIII века в Карелии. Памятник архитектуры стоял с 1774 года. Церковь построили на закате деревянного зодчества и долгое время именно она привлекала туристов в Кондопогу. Так было до утра 10 августа 2018 года, когда храм вспыхнул как спичка.

Поджог храма оказался шоком для всех местных жителей. Но не менее следователей удивила и личность «пиромана». Школьник, к слову, ничего и не отрицал. Поджог, рассказал друзьям и пошел домой. И, судя по всему, в этом парень не раскаивается.

Церковь планируют восстановить Фото: Кондопога#говорит

Церковь планируют восстановить Фото: Кондопога#говорит

Иван оказался поклонником сатанизма. Свою страницу в социальной сети Иван превратил в настоящий «храм сатаны». Именно так называется одна из групп парня. Подросток активно постил оккультные картинки и подписывался на группы типа «Орден Тьмы», «Восход Люцифера». Парень настолько увлекся культом, что, по рассказам друзей, «пил кровь, хотел зарезать брата и одноклассника».

Подросток раньше увлекался компьютерными играми

Подросток раньше увлекался компьютерными играми

На задержанного сразу же возбудили уголовное дело за уничтожение объекта культурного наследия. Правда, в колонию парень все же не попадет. Оказалось, что молодой человек не здоров психически.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - объясняют в СКР. - Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

СПРАВКА «КП»

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, построенная в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании, была уникальной. Ее охраняли на федеральном уровне: она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, высота достигала 42 метров.

Пожар в храме-памятнике начался 10 августа. Подросток быстро попал в число подозреваемых в поджоге. Ради безопасности парня поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

В конце августа благотворительный фонд «Северный духовный путь» открыл сбор на воссоздание храма. На данный момент собрано почти 5,8 миллиона рублей.

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Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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