На прогулку в Летний сад: Воспитанная семья уток, переходящая Дворцовую набережную по «зебре», попала на видео

Жители Петербурга умилились видео, на котором две утки в четверг, 22 мая, спокойно переходят дорогу по всем правилам от Дворцовой набережной и неспешным, прогулочным шагом отправляются в Летний сад. «Ничего необычного», улыбаются горожане, ведь в Культурной столице даже птицы знают толк в культурном времяпровождении и соблюдают правила дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710535" frameborder="0"></iframe> Видео дня: культурные утки переходят дорогу в Петербурге по «зебре».

Картина действительно, для Петербурга достаточно обыденная и при этом художественная. Две утки, словно две старые подружки, которые за приятной беседой теплым вечером, решили прогуляться по старейшему саду города. Интеллигентные пернатые аккуратно спрыгнули на дорогу и стали смотреть по сторонам. Вежливые петербургские водители, увидев таких важных пешеходов, поспешили пропустить уток. Переваливаясь с боку на бок, словно старые гусыни, кряки направились в парк отдыхать в тени деревьев.

- Это отличный пример, как правильно переходить улицу. Смотрите, утки сначала остановились, убедились что машины их пропускают, а затем уже переходят. А не как пешеходы, идут, даже не смотря по сторонам, - обратил внимание на воспитанных птиц петербуржец.

Горожане отмечают, что в Петербурге далеко не только утки знают правила дорожного движения. Голуби, собаки, кошки и даже крысы при переходе через дорогу внимательно следят за светофорами и потоками машин, избегая трагедий, и подают хороший пример окружающим.