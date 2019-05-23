2019-05-23T14:37:58+03:00
Общество

Погода на День города 25-26 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: Пасмурно с прояснениями, местами - дожди

В ближайшие выходные Санкт-Петербург отмечает 316-летие. Горожане и гости города будут отмечать праздник весь день, и синоптики дали прогноз на 25 и 26 мая 2019 года
Алена ЧИЧИГИНА
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Синоптики рассказали, какой будет погода на День города в Санкт-Петербурге 25 и 26 мая 2019 года.Синоптики рассказали, какой будет погода на День города в Санкт-Петербурге 25 и 26 мая 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургу 27 мая 2019 года исполняется 316 лет, но так как этот день выпадает на понедельник, отмечать праздник будут накануне. В 2019 году День города в Санкт-Петербурге пройдет в воскресенье, 26 мая. И самый главный вопрос: позволит ли петербургская погода отметить беззаботно праздник, что там готовит небесная канцелярия в День города? Синоптики дали прогноз погоды на День города в Санкт-Петербурге 25 и 26 мая 2019 года.

- В Петербурге установилась аномально теплая для мая погода, - рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - Стояла жара 25 градусов, но 23 мая началось похолодание, и такая погода продержится до выходных.

Погода в Санкт-Петербурге в субботу, 25 мая, будет располагать к прогулкам. Столбик термометра покажет днем +18, но не забудьте взять с собой кофту, ветровку и зонт, если решите гулять до позднего вечера - к ночи похолодает до +10 и возможны дожди!

А вот погода в воскресенье, 26 мая 2019 года в Санкт-Петербурге будет солнечно. Воздух прогреется до +15. Да, не жарко, но отсутствие дождя, кажется, это компенсирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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